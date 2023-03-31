الرئيس الإسرائيلي حول الإصلاح القضائي: "دعونا نعطي فرصة للمفاوضات"

"أستمع إلى أصوات الشعب، نستمع إلى الاقتراحات والأفكار والنداءات الموجهة إلينا من الأمة بأكملها. وأعد ببذل كل جهد وأتوقع نفس الشيء من جميع الشركاء في العملية".

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، "نحن في بداية عطلاتنا وأعيادنا الوطنية. كما وعدتك خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أفعل كل ما في وسعي للخروج من هذا الوضع ومحاولة تحقيق اتفاقات واسعة قدر الإمكان" وتابع "أستمع إلى أصوات الشعب، نستمع إلى الاقتراحات والأفكار والنداءات الموجهة إلينا من الأمة بأكملها. وأعد ببذل كل جهد وأتوقع نفس الشيء من جميع الشركاء في العملية".

واشار هرتسوغ إلى أنه "على علم بأن الشكوك كبيرة، وأعلم أن هناك للأسف عداء وانعدام ثقة. من المهم أن نأخذ نفسًا عميقًا وأن ننظر إلى الواقع في مواجهة وأن نعطي عملية التفاوض فرصة حقيقية. بلدنا عزيز على كل واحد منا. تحدياتها الأمنية والاقتصادية والمجتمعية هي الأعظم. إن اندماج اليهودية والديمقراطية هو مزيج رائع في رأيي ، ويجب علينا الحفاظ عليه بأي ثمن ، لقد أتيحت لنا الفرصة لمحاولة تغيير الاتجاه ، لمحاولة يؤدي إلى عملية قد تكون جيدة وصحية لأمة تجد نفسها في خضم نقاش صعب ".

وجرت محادثات طوال الأسبوع مع أحزاب المعارضة والائتلاف لتهدئة الوضع والتوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح النظام القضائي، وعلى الرغم من الإعلان عن "وقفة" تشريعية التي أعلنها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لإعطاء "فرصة للحوار"، تستمر المظاهرات المؤيدة والمناهضة للإصلاح في البلاد.

وكان اجتماع المشاورات الأول لطواقم عمل المعارضة والائتلاف الحكومي للمفاوضات للتوصل لتسوية حول تشريعات "الثورة القانونية" والتي عقدت في ديوان الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ. وذكر البيان الصادر عن مقر الرئيس إن الاجتماع "الذي تركز حول الخطوط العريضة وآليه المباحثات التي سيتم إجرائها، جرى بروح طيبة، وإن هرتسوغ سيواصل غدا جولة من الاجتماعات".

ودعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ بوقت سابق طواقم العمل من جانب المعارضة والائتلاف، الى جلسة حوار أولى في ديوان الرئيس مساء اليوم ومن المتوقع خلال الأسبوع أن يجتمع الرئيس مع باقي ممثلي الأحزاب. طاقم المفاوضات من جانب الليكود يضم: سكرتير الحكومة يوسي فوكس، بروفيسور تاليا اينهورن، د.ابيعاد بكشي والوزير رون درمر.