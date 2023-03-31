الخارجية السورية: القاهرة ودمشق يرتبان لعقد قمة للاتفاق على زيادة التنسيق الأمني بين البلدين

وفداً مصرياً سيسافر إلى سوريا لترتيب قمة مشتركة بعد عيد الفطر الوشيك، بهدف زيادة التنسيق الأمني بين البلدين.

كشف مصدر بوزارة الخارجية السورية في وقت سابق من، اليوم الجمعة، أن فيصل المقداد سيبحث مع نظيره المصري سامح شكري خلال زيارة للقاهرة "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"مشيرا إلى أن وفداً مصرياً سيسافر إلى سوريا لترتيب قمة مشتركة بعد عيد الفطر الوشيك، بهدف زيادة التنسيق الأمني بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر الذي لم تسمه القول إن المقداد سيبحث مع شكري أيضاً آخر التطورات في المنطقة والعالم، وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أفادت في وقت سابق أيضاً بأن وزير خارجية النظام السوري سيلتقي مع شكري غداً السبت.

يذكر أن وزير خارجية مصر زار سوريا الشهر المنصرم للتعبير عن تضامن مصر مع سوريا إثر الزلزال المدمر الذي شهدته البلاد في السادس من فبراير/شباط وأوقع آلاف القتلى والجرحى، وأكد شكري أهمية إحياء العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية في أقرب وقت بما يتوافق مع القرارات الدولية من أجل الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء " كافة صور الإرهاب والتدخل الأجنبي" بها.