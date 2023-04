الشرطة الإسرائيلية:مقتل شاب برصاص قوات الأمن بعد محاولته انتزاع سلاح ضابط شرطة بالقدس، والعائلة تنفي وتطالب بعرض التسجيلات

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن قوات الأمن أطلقت النار على شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، في البلدة القديمة بالقدس صباح اليوم السبت، وقتلته بعد محاولته أخذ سلاح ضابط، وذكر البيان، أن "الشرطة أوقفت المشتبه به لإجراء فحص وبعدها هاجم أحد الضباط، وانتزع سلاحه الناري، وتمكن من إطلاق رصاصة".

وأضاف البيان، أن "الضباط شعروا بالتهديد وردوا بإطلاق النار "مما أدى إلى تحييده على الفور"، وأجرى مسؤولو الشرطة تقييما للوضع بعد الحادث ونشروا تعزيزات في المنطقة.

وفي نفس السياق، قال شهود إن "الشاب محمد العصيبي، الذي قالت الشرطة إنه تم تحييده، في الوقت الذي كان يرد على اعتداء الشرطة على امرأة شابة".

ورداً على الحادث، تم إغلاق أبواب المسجد الأقصى، كما اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن وسكان محليين في منطقة البلدة القديمة .