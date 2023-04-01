الإمارات : المصرف المركزي يلغي ترخيص فرع بنك "أم تي أس" الروسي

ويأتي هذا القرار "بعد دراسة الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك أم تي أس الجديد ومع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر العقوبات المرتبطة بالبنك بعد التصنيف"

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن مصرف الإمارات المركزي أعلن عن إلغاء رخصة فرع بنك "أم تي أس" الروسي في أبوظبي، وتصفية أعماله خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ القرار وإغلاق الفرع.

ويأتي هذا القرار "بعد دراسة الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك أم تي أس الجديد ومع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر العقوبات المرتبطة بالبنك بعد التصنيف"، بحسب ما نقلت الوكالة عن بيان المصرف.

وأكد المصرف أنه "خلال فترة تصفية الأعمال، سيتم منع الفرع من فتح حسابات جديدة وإجراء معاملات ماعدا تلك المتعلقة بتصفية الالتزامات السابقة، وسيقتصر استخدام البنك لأنظمة دفع المصرف المركزي لهذا الغرض فقط".

ويذكر أن البنك الروسي خضع لعقوبات أمريكية وبريطانية في فبراير/ شباط.

وفي نفس السياق، قالت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، "سيواصل البنك احترام جميع الالتزامات التي تم التعهد بها للعملاء الحاليين في غضون 6 أشهر ويضمن سلامة أموالهم".