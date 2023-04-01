إيران: اغتيال الحرس الثوري "لن يمر دون رد"

وذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء أن الحرس تعهد بالرد قائلا إن "الهجوم الإجرامي" على مشارف دمشق في الفجر لن يمر "دون رد".

أصدر الحرس الثوري الإيراني، أمس الجمعة بيانا، ردا على إحدى الضربات المنسوبة لإسرائيل في دمشق، وجاء في بيان "أعلن حرس الثورة الإسلامية استشهاد ميلاد حيدري، وهو أحد مستشاري الحرس الثوري العسكريين وضباطه".

ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي ولم ينف ضلوعه في الضربات، لكنه قال إنه لن يسمح للجماعات المدعومة من إيران بإقامة معقل لها على حدودها الشمالية.

وذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء أن الحرس تعهد بالرد قائلا إن "الهجوم الإجرامي" على مشارف دمشق في الفجر لن يمر "دون رد".

وتقول إيران إن ضباطها يؤدون دورا استشاريا في سوريا بدعوة من حكومة دمشق. وقتل عشرات من أفراد الحرس الثوري في سوريا خلال الحرب ومن بينهم ضباط كبار.

SANA / AFP دخان يتصاعد من موقع استُهدف بغارات جوية مزعومة لإسرائيل في سوريا.

وقعت العديد من الهجمات التي ألقت وسائل الإعلام المحلية والإقليمية باللوم فيها على إسرائيل في الأشهر الأخيرة، واستهدفت غارة مطار حلب، وهذا هو الهجوم الرابع المنسوب لإسرائيل في الأشهر الستة الماضية ضد المطار.

وصرحت إسرائيل بأنها لن تسمح للمقاتلين المدعومين من إيران بالحصول على موطئ قدم لها في سوريا، بما في ذلك منظمة حزب الله اللبنانية وعدد كبير من المجموعات المسلحة الشيعية العراقية.

في الأسبوع الماضي، ضربت غارة منسوبة لإسرائيل مطار حلب، الذي تصدر إيران عبره أسلحة لحلفائها، بحسب التقييم الأمني الإسرائيلي. وهذا هو الهجوم الرابع الذي يُلقى باللوم فيه على إسرائيل في الأشهر الستة الماضية على ضرب المطار.