الضفة الغربية: إغلاق نقاط التفتيش خلال عيد الفصح

ومع ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "نقاط التفتيش من هذه الأراضي إلى إسرائيل ستفتح لبضعة أيام، كجزء من تخفيف القيود على السفر والقيود الدينية"

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الإغلاق السنوي لنقاط التفتيش الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث سيكون هذا الإغلاق ساريًا من يوم الأربعاء، أول ليلة من عيد الفصح، حتى 12 أبريل/نيسان، وطوال هذه الفترة، سيسمح بدخول الفلسطينيين إلى القدس من الضفة الغربية "فقط للحالات الإنسانية والطبية ووالحالات الاستثنائية، رهنا بموافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT).

ومع ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "نقاط التفتيش من هذه الأراضي إلى إسرائيل ستفتح لبضعة أيام، كجزء من تخفيف القيود على السفر والقيود الدينية على الفلسطينيين خلال شهر رمضان، الذي يصادف هذا العام، مع عيد الفصح وعيد الفصح المسيحي". وبالتالي ، سيتم فتح نقاط التفتيش في منتصف فترة عيد الفصح، خلال ما يسمى بأيام "هول حموئيد" ("الدنيوية في الوقت المحدد") ، وهي فترة الأربعة أيام بين اليوم الأول والأخير من اليوم الرئيسي.

وبحسب الأوقاف الأردنية، السلطة المسؤولة عن دور العبادة الإسلامية في القدس، فقد تجمع 250 ألف شخص للصلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، في الحرم القدسي الشريف.

وكان منسق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT) غسان عليان، قد أعلن، أنه في ختام تقييم للأوضاع الأمنية تمت المصادقة على تسهيلات للفلسطينيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وذلك بناءً على توصية أجهزة الأمن وبهدف إتاحة حرية العبادة والمعتقدات الدينية للفلسطينيين.