اسرائيل: المتابعة العربيّة تعلن عن مظاهرة قطرية وإضراب عام، والشرطة مصرّة أنّ الشاب كان على وشك تنفيذ عملية

بعد مقتل محمد العصيبي: إضراب عام في المجتمع العربي غدا. الشرطة: "كان هجومًا غير موثق"

بعد أن قُتل محمد العصيبي، 26 عامًا، امس (السبت) ، من قرية حورة في النقب برصاص الشرطة الإسرائيلية، قبيل انتصاف ليل الجمعة - السبت، قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس، فيما أغلقت الشرطة أبواب المسجد الأقصى. بعد أن زعمت ​​أنه حاول سرقة سلاح من ضابط شرطة في البلدة القديمة بالقدس، وقام باطلاق نار. بدأ ضباط الشرطة التحقيق في الواقعة ومحاولة تحديد صور وتوثيق لها.

في الوقت نفسه، حالة غضب كبيرة تجتاح المجتمع العربي من الظروف التي أدت إلى مقتل الشاب الذي تخرج من دراسات الطب في رومانيا قبل نحو شهر فقط ومحاولة الشرطة التعتيم على الحدث.

وقال النائب منصور عباس " لا أصدق رواية الشرطة بأنه لا يوجد توثيق من الكاميرات الأمنية. هناك محاولة لتبييض فعلة الشرطة وإخفاء الحقيقة. قبل أن تقوم الشرطة بقذف المواطن محمد العصيبي وتصفه بالمخرّب ، أطالب بالتحقيق الفوري ونشر التوثيق المصور للحادث المؤسف لمقتل المواطن محمد العصيبي من قرية حورة ، وهو طالب طب، شدّ الرحال للصلاة في المسجد الأقصى "

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها: " في أعقاب المنشورات غير الصحيحة في وسائل الإعلام والشبكات التواصل الاجتماعية نوضح أنه من جميع الفحوصات التي أجريت والإفادات التي تم جمعها حتى الآن، يبدو أنه هجوم إطلاق نار "إرهابي" الذي شمل سرقة سلاح من شرطي اذ قام بصورة مفاجئة بالاعتداء والهجوم على أحد أفراد الشرطة الذي طلب من المشتبه به الخروج من المكان، فحاول انتزاع مسدس الشرطي المؤمن بحزام خاص على جسد الشرطي. تمكن المشتبه من أخذ المسدس وإطلاق رصاصتين من مسدس الشرطي، هذا بينما كان الشرطي يتعارك معه جسديًا - إطلاق النار كان باتجاه شرطيات من حرس الحدود اللواتي مكثن في الجوار ولحسن الحظ لم تُصب أي شرطية أو عابر سبيل. أفراد الشرطة الذين شعروا بأن حياتهم في خطر - قاموا برد فعل سريع وأطلقوا النار على المنفّذ فتم تحييده على الفور في المكان".

وأضاف بيان الشرطة انه "تم فحص جميع الكاميرات الأمنية في المنطقة وللأسف لم يتم توثيق الهجوم نفسه بواسطة كاميرات المراقبة أو على كاميرات الجسد المحمولة لدى أفراد الشرطة الذين كانوا في تلك اللحظات يتعاركون مع المشتبه ويعملون على تحييده".

Israeli police باب العامود القدس اليوم

وبعد بيان الشرطة وتبيّن الأحداث عقدت لجنة المتابعة العربية اجتماعًا طارئًا لها في النقب إعلنت فيه الإضراب العام والشامل في المجتمع العربي غدا الأحد، وتنظيم وقفات احتجاجية في مختلف البلدات ومظاهرة قطرية حاشدة وإقامة لجنة تحقيق خاصة حول إعدام الشهيد محمد العصيبي. شارك في الاجتماع الطارئ عدد من القيادات العربية، من بينهم : اعضاء كنيست عرب من بينهم ايمن عودة، د. منصور عباس، د احمد الطيبي، وليد الهواشلة، ورؤساء السلطات المحلية في النقب وقيادين ونشاطين ورجال دين من النقب.

وزعم المشاركون في الاجتماع أنّ جميع النقاط ومداخل الحرم القدسي موثّقة بكاميرات المراقبة على الدوام، وعلى الشرطة أن تتقصى الحقائق قبل الإسراع في توجيه التهم جزافًا، ومن ثم الشروع في تحقيق شامل وجدّي.

القرارات التي اتخذت في الاجتماع:" المطالبة بتحقيق نزية يحذى بموافقتنا كمجتمع عربي. بقتل الشاب محمد العصيبي ،وان تكون جنازه مهيبة، وتنظيم وقفات احتجاجية في البلدات العربية،اضراب شامل في كل البلدات العربية.