مسؤول كبير سابق في الجيش الإسرائيلي: "قرار طرد غالانت من منصبه مشروع"

اللواء (احتياط) البروفيسور يتسحاق بن يسرائيل: نتنياهو تصرف بهذه الطريقة في الماضي أيضا

يعتقد اللواء (احتياط) بروفيسور يتسحاق بن يسرائيل أن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة وزير الأمن يوآف غالانت من منصبه مشروع. جاء هذا في مقابلة مع صحيفة "معاريف" اليوم السبت، وقال اللواء بن يسرائيل "من المشروع أنه عندما يفقد رئيس الوزراء الثقة في وزير، لا يريد للوزير أن يكون عضوًا في حكومته".

وذكر بن يسرائيل أن نتنياهو تصرف هكذا أيضًا في الماضي عندما أقال الوزير إيتسيك مردخاي من منصبه، بعد أن أعلن مردخاي أنه سيرشح نفسه لقيادة الليكود. وأضاف بن يسرائيل: "هل تأثر أحد بهذا؟ الإجابة هي لا.

وعلق بن يسرائيل بأنه لم يكن ليتبع مسارًا مشابهًا للمسار الذي اتبعه نتنياهو، لأن جزءًا من دور وزير الأمن هو تنبيه رئيس الوزراء لحالات مثل تلك التي نبه إليها.

ونفى بن إسرائيل الادعاء بوجود رفض في التجند للجيش، وقال إن من يقدمون أنفسهم على أنهم رافضون هم أفراد عسكريون متطوعون وليسوا رافضين، وأن لا أحد يلزمهم بالتطوع والخدمة بعد تقاعدهم، لذلك في رأيه الأمر لا يتعلق بالرفض. بل بالأحرى عدم الرغبة في مواصلة التطوع للخدمة في الجيش الإسرائيلي.