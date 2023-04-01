رغم المفاوضات عند رئيس الدولة: الاحتجاجات ضد خطة "الإصلاح" القضائي مستمرة

رغم وقف تشريع الإصلاح القضائي، انطلاق مظاهرات ضده في العديد من المراكز في جميع أنحاء البلاد للأسبوع الثالث عشر على التوالي

رغم أن ممثلي الائتلاف والمعارضة اجتمعوا هذا الأسبوع لإجراء محادثات في مقر الرئيس هرتسوغ، فإن التظاهرات ضد خطة "التعديلات" القضائية تتواصل الليلة (السبت) للأسبوع الثالث عشر على التوالي. خرج آلاف الإسرائيليين اليوم السبت، في مظاهرات حاشدة ضد قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، احتجاجا على قرار تعليق الإصلاحات القضائية اذ يطالب المتظاهرون بالغاءه تمامًا.

ينصب التركيز الرئيسي، كما هو الحال كل أسبوع، على شارع كابلان في مركز مدينة تل أبيب - حيث تجمّع عشرات الآلاف. كما ونظمت مظاهرات أيضا مظاهرة في حيفا والقدس وفي أماكن مركزية أخرى في جميع انحاء اسرائيل. وكذلك أمام منزل وزير العدل ياريف ليفين الذي اقترح وقاد خطة "التعديلات" على جهاز القضاء.

وقالت شكما بريسلير، أحد قادة الاحتجاج ، للقناة 13: "لقد جمد نتنياهو التشريع، لكن بعد ساعات قليلة تم وضعه على طاولة الكنيست، وبالتالي فإن المسافة والوقت لتمرير القوانين صفر، والحكومة ما زالت عازمة على تمريرها".

وتابعت بريسلير: "نعتقد أن ليفين وروثمان، اللذين يقولان أنّ كلّ شيء سيتجدد في غضون أربعة أسابيع أي بعد عودة الكنيست للعمل بعد عطلة الفصح اليهودي والإستقلال. اي انه ليست هناك محاولة هنا حتى لخلق شيء يشبه المفاوضات". وأضافت أنّ فكرة إنشاء ميليشيا خاصة على غرار الحرس الثوري لبن غفير لم تتوقف. أود أن أطلب من الشرطة التحقق والتعامل بسرعة مع جميع حوادث العنف التي نواجهها طوال الوقت لأنها تثير الخوف بين المتظاهرين".

AP Photo/Oded Belilty مظاهرة في شارع كابلان في مدينة تل ابيب السبت

ومن المُقرر أن يجري نتنياهو حوارا مع المعارضة تحت رعاية رئيس الدولة هرتسوغ، من أجل الوصول إلى حل وسط بشأن التعديلات القضائية، قبل عودة الكنيست من العطلة في شهر أيّار\مايو. ويقول مُحللون إسرائيليون، إن سقف مطالب المتظاهرين ربما ارتفع وقد لا تتوقف المُظاهرات التي كانت تنظم بشكل أسبوعي، وبصورة شبه يومية الآن، حتى رحيل نتنياهو.

وبالنسبة للمتظاهرين فإن استمرار المُظاهرات ضد حكومة نتنياهو، هو عدم ثقتهم به، زاعمين انّ تعليق التشريعات ليست إلّا إحدى مراوغاته السياسية، وكذلك الاتفاق بينه وبين وزير الأمن القومي المُتطرف ايتمار بن غفير، حيث قال إنه "وافق على طلب نتنياهو تجميد التشريعات بشكل مؤقت، مُقابل مناقشة (الكابينيت) الإسرائيلي تشكيل حرس وطني يكون تحت إمرته.

ويخشى المتظاهرون وعدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن يُستخدم هذا الحرس في قمع المتظاهرين ضد الحكومة أو استخدامه ضد الفلسطينيين ومن يخالف رأي اليمين المُتطرف.