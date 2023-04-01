الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني قام بعملية دهس قرب مستوطنة "بيت أمر"

نفذ فلسطيني هجوم دهس قرب منزل في منطقة غوش عتسيون. وأصيب ثلاثة شبان، مساء اليوم (السبت)، تم إطلاق النار على الفلسطيني وتحييده. ووقع الهجوم في منطقة غوش عتسيون بعد أقل من يوم من إطلاق النار الليلي على محمد العصيبي في البلدة القديمة في القدس، والذي كان بحسب الشرطة هجومًا بالرصاص.

وبحسب المصادر الطبية الاسرائيلية تم تقديم العلاجات الأولية لثلاثة مصابين، في العشرينيات من أعمارهم، جراء عملية دهس على شارع 3514 بين بلدة بيت أمر ومفرق "غوش عتصيون". وأفاد المصدر الطبي نفسه، بأن حالة اثنين من المصابين وصفت بالخطيرة، بينما الأخير بالمتوسطة حتى الطفيفة.