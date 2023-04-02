إصابة 5 جنود في ثالث غارة منسوبة إلى إسرائيل على سوريا في أقل من اسبوع

الجيش السوري يتراجع عن تهديد لإسرائيل كان قد وجهه لها، في بيان الإعلان عن تعرض البلاد لثالث ضربة منسوبة لإسرائيل، في غضون أربعة أيام

أصيب خمسة جنود سوريين الأحد بعد منتصف الليل، جراء غارة جوية قرب حمص بوسط سوريا، نُسبت إلى إسرائيل، حسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا). هذه ثالث ضربة إسرائيلية بسوريا في أكثر من ثلاثة أيام بعد استهداف دمشق لليلتين متتاليتين في 30 و31 آذار/مارس بغارات إسرائيلية.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله "حوالي الساعة 00,35 من فجر اليوم (21,35 ت غ) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في مدينة حمص (وسط) وريفها". وأضاف "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة خمسة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية". وفي البداية، هدد الجيش السوري في إعلانه/ بأن "هذه الهجمات لن تمر بسلام وقد أعذر من أنذر". وقال أيضا: "الهجمات الإسرائيلية المتكررة، تشير إلى ضعف وعجز الجيش الإسرائيلي عن المواجهة والتقدم على الأرض". لكن بعد فترة وجيزة، تم حذف التهديد لإسرائيل من وسائل الإعلام الرسمية في سوريا، وكذلك من صفحة Telegram، التابعة لوزارة الدفاع السورية. وقالت مصادر أخرى، أن الضربة استهدفت مواقع لحرس الثورة الإسلامية في إيران، إلى جانب حزب الله اللبناني.

واستنادا إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهدفت الصواريخ الإسرائيلية مواقع عسكرية عدة لقوات النظام السوري وتلك الموالية لإيران في حمص حيث سُمع دوي انفجارات واندلع حريق خصوصا في مركز أبحاث بخربة التين وفي موقع آخر بمنطقة القسير وفي منطقة مطار الضبعة العسكري. وتحدث المرصد عن "معلومات مؤكدة" بشأن سقوط قتلى وجرحى، مضيفا أن سيارات إسعاف متجهة إلى مكان الهجوم. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إنه بالإضافة إلى الجنود السوريين الخمسة الجرحى، قُتل خلال الضربات عدد من المقاتلين الموالين لإيران الذين كانوا موجودين في مركز الأبحاث. وفي 31 آذار/مارس الفائت أعلنت الوكالة الرسمية للحرس الثوري الإيراني أن أحد ضباطه ميلاد حيدري قُتل في غارة إسرائيلية استهدفت العاصمة السورية. وفي آذار/مارس 2022، ذكر الحرس الثوري أن اثنين من ضباطه قتلا في هجوم إسرائيلي في سوريا. تدعم إيران الحليف الإقليمي الرئيسي لسوريا، الرئيس بشار الأسد منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، ولا سيما عبر نشر مستشارين عسكريين في البلاد.

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة. ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا. في غضون ذلك، أفادت وكالة "صابرين نيوز" الموالية لإيران الليلة عن مقتل مستشار إيراني آخر، وهو الثاني من حيث العدد، ويدعى مقداد محكاني، في هجوم نُسب إلى إسرائيل ليل الخميس والجمعة.