عشرة مناصب في رئاسة الحكومة الإسرائيلية لا تزال شاغرة، لماذا؟

أبرز المناصب الشاغرة هي مدير دائرة الإحصاء المركزية، التي يربط خصوم نتنياهو "تسييسها" بـ "تسييس القضاء"، عبر التعديلات القضائية

رغم مرور ثلاثة أشهر على تنصيب حكومة بنيامين نتنياهو السادسة في إسرائيل، لا تزال عشرة مناصب في رئاسة الحكومة شاغرة.

وعددت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، في عددها الصادر الأحد، أبرزها قائلة: نائب المدير العام، مدير طائرة رئيس الحكومة "كناف تسيون"- (جناح صهيون)، ومدير دائرة الإحصاء المركزية، ومدير المهام الخاصة، إلى جانب مدير هيئة الترويج الوطنية. وشغرت هذه المناصب، بعد استقالة الأشخاص الذين خدموا بها، لولائهم للحكومة السابقة، برئاسة نفتالي بنيت ويائير لبيد. وتم إلغاء المناقصات الخاصة بهذه المناصب بشكل غير متوقع، مع تشكيل حكومة نتنياهو، مما خلق ثغرات في النظام اللوجستي الرئيسي للحكومة والدولة بشكل عام، ورئاسة الحكومة بشكل خاص. ولا يبدو نتنياهو، ولا المدير العام لرئاسة الحكومة يوسي شلي، متسرعين لملء الشواغر.

وأثارت تقارير عبرية، أفادت بأن نتنياهو دفع شلي إلى تولي منصب مدير دائرة الإحصاء المركزية، إلى استياء في بعض الأوساط، رغم نفي النبأ من قبل نتنياهو. ورأى العديد من المختصين، أن المنصب يجب أن يكون لشخص محترف وخبير مهني، وليس ذو ارتباط سياسي. ويأخذ منصب مدير دائرة الإحصاء المركزية، بعدا مهما للاقتصاد، لأنه ينشر معطيات وأرقام، حول العديد من الأمور، كنسبة البطالة وغيرها. ويربط خصوم نتنياهو، بين مساعي حكومته بـ "تسييس القضاء" عبر التعديلات القضائية، و"تسييس" دائرة الإحصاء المركزية. ويحذّر بعضهم من مغبة أن تحوّل هذه المتغيرات إسرائيل، إلى دولة ديمقراطية لا ليبرالية، على الطراز أو النموذج التركي.

ويشير إسرائيليون، إلى أن الأزمة الاقتصادية في تركيا، بدأت بشكل رسمي، حينما سيطر الرئيس رجب طيب إردوغان، على منصب كبير الإحصائيين، حيث أضر نشر المعطيات الخاطئة- من منطلق سياسي- بالاقتصاد.