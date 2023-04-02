استياء في إسرائيل من فيديو يوثّق قيام فارس في الشرطة بضرب متظاهرة

الناشطة ياعيل رؤوفيني تسخر من ادعاء الشرطة، أنها ضربت الخيل، مشيرة إلى أنها تعمل مرشدة لركوب الخيول، لاعتبارات علاجية

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل، مقطع فيديو، يُظهر فارسا من الشرطة الإسرائيلية، وهو يضرب بسوطه، متظاهرة ضد التعديلات المقترحة من جانب الحكومة، على التعديلات القضائية، في تل أبيب.

وفي إطار تصعيدهم للاحتجاج، يُغلق المتظاهرون "شارع أيلون رقم 20"، وهو الشارع الرئيسي في منطقة تل أبيب ذات الكثافة السكانية العالية. وعادة ما تتدخل الشرطة إلى تفريقهم بالقوة، لفتح الشارع. وعلّقت الشرطة على الفيديو، متهمة المتظاهرين بالاعتداء على الخيول باللافتات التي يحملونها، وبعصي الأعلام، "ما يُعرّض الفرسان من عناصر الشرطة إلى الخطر". وأكدت الشرطة، أن "القوة التي استخدمها الشرطي، كانت متناسبة". ونفت المتظاهرة ذلك، واصفة ادعاء الشرطة بأن المتظاهرين يعتدون على الخيول بـ "السخيفة". وقالت ياعيل رؤوفيني، التي تعمل مرشدة ركوب الخيل لاعتبارات علاجية:" دعتنا الشرطة إلى إخلاء الشارع، واستجبت لهم. على ما يبدو فإن الشرطي لم تعجبه سرعتي بفتح الطريق. حاصرني وزميله، ومن ثم حصانه داسني. حاولت الاختباء وراء لافتة كنت احملها، ولكنه ضربي بشكل غير متناسب".

https://twitter.com/i/web/status/1642253314388623360 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأثار الفيديو غضبا في إسرائيل، ليس من المعارضة فحسب، بل من وزير الأمن القومي، المسؤول عن الشرطة، إيتمار بن غفير، زعيم حزب "عوتسما يهوديت" من أقصى اليمين المتشدد، المؤيد للتعديلات القضائية. ورؤوفيني (24 عاما) هي شقيقة الصحفي الإسرائيلي المعروف روف رؤوفيني، وتعتبر ناشطة في الحركة الاحتجاجية. وسبق لبن غفير، أن طالب الشرطة بمنع إغلاق الشوارع و"عدم التساهل مع المتظاهرين بتاتا"، علما أن المتظاهرين، يحتجون ضده أيضا. إلا أنه طالب قائد لواء تل أبيب في الشرطة بإيضاحات، معتبرا الحادثة "خطيرة". وأصدر المفتش العام للشرطة، استجابة لتوجهات من منظمي الاحتجاجات، تعليماته إلى قائد لواء تل أبيب، بالتحقيق في الحادثة. وفي مظاهر غير مسبوقة في تل ابيب، تلجأ الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه، وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين.

ويقع في المظاهرات أيضا، بعض الجرحى والمعتقلين. كما وفتح قسم التحقيق مع رجال الشرطة التابع لوزارة القضاء، تحقيقا بالحادثة.