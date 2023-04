استياء في إسرائيل من فيديو يوثّق قيام فارس في الشرطة بضرب متظاهرة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل، مقطع فيديو، يُظهر فارسا من الشرطة الإسرائيلية، وهو يضرب بسوطه، متظاهرة ضد التعديلات المقترحة من جانب الحكومة، على التعديلات القضائية، في تل أبيب.

وفي إطار تصعيدهم للاحتجاج، يُغلق المتظاهرون "شارع أيلون رقم 20"، وهو الشارع الرئيسي في منطقة تل أبيب ذات الكثافة السكانية العالية. وعادة ما تتدخل الشرطة إلى تفريقهم بالقوة، لفتح الشارع. وعلّقت الشرطة على الفيديو، متهمة المتظاهرين بالاعتداء على الخيول باللافتات التي يحملونها، وبعصي الأعلام، "ما يُعرّض الفرسان من عناصر الشرطة إلى الخطر". وأكدت الشرطة، أن "القوة التي استخدمها الشرطي، كانت متناسبة". ونفت المتظاهرة ذلك، واصفة ادعاء الشرطة بأن المتظاهرين يعتدون على الخيول بـ "السخيفة". وقالت ياعيل رؤوفيني، التي تعمل مرشدة ركوب الخيل لاعتبارات علاجية:" دعتنا الشرطة إلى إخلاء الشارع، واستجبت لهم. على ما يبدو فإن الشرطي لم تعجبه سرعتي بفتح الطريق. حاصرني وزميله، ومن ثم حصانه داسني. حاولت الاختباء وراء لافتة كنت احملها، ولكنه ضربي بشكل غير متناسب".