وزير الخارجية الإسرائيلي يستعين بسفراء "من نوع آخر" لمكافحة المقاطعة

مشروع جديد في وزارة الخارجية الإسرائيلية، سيقوم خلاله المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، بالدعاية للبلاد

يعمل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين حاليًا، على إطلاق مشروع يروّج للبلاد، يُدعى "السفراء الرقميون".

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، على موقعها الالكتروني، إن السفراء في هذه الحالة، هو المؤثرون في مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل، لكن الترويج سيكون موجّها إلى الخارج. واليوم، تحتل الشبكات الاجتماعية، حجمًا كبيرًا في الدعاية، مع قدرتها على الوصول إلى جمهور من ملايين المشاهدين حول العالم.

ولدى وزارة الخارجية الإسرائيلية، حوالي مائة سفارة حول العالم، تقوم بالأنشطة الإعلامية، في البلدان التي توجد فيها. وسيسعى "السفراء الرقميون" الستة –بعد تعيينهم- إلى مكافحة منظمات المقاطعة العالمية لإسرائيل.