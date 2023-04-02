إسرائيل تحبط عملية إطلاق نار قرب الحرم القدسي

الشاباك: ناشط مقدسي في "الكتلة الإسلامية" التابعة لحماس، يتواصل مع ناشط من لبنان والضفة الغربية، بغية تنفيذ عملية إطلاق نار

أحبط جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك)، عملية ضد عناصر شرطة في القدس الشرقية.

وبحسب المعلومات، فإن العملية، كان من المخطط أن ينفذها ناشط مقدسي يُدعى عمر عابدين، يبلغ من العمر (21 عامًا). ومن المتوقع تقديم لائحة اتهام ضده اليوم (الأحد) من قبل النيابة. واتضح من التحقيق الذي أجراه الشاباك والشرطة، أن الناشط ينتمي إلى "الكتلة الإسلامية"، الخلية الطلابية التابعة لحماس، في جامعة بير زيت قرب رام الله. وتواصل المعتقل عبر Facebook مع ناشط من لبنان، وبعد ذلك، انتقلا إلى الدردشة عبر Telegram.

وفي مرحلة معينة، طُلب من عمر عابدين تنفيذ عملية إطلاق نار أو هجوم بالقنابل، حيث كان سيحصل على مساعدة مالية لهذا الغرض، من خلال نشطاء إضافيين من الضفة الغربية. ووافق عابدين على الطلب، وخطط لتنفيذ هجوم إطلاق نار، على حافلة تقل ضباط شرطة، في منطقة الحرم القدسي. ويتزامن ذلك مع تصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وعقدت قمتين أمنيتيين في العقبة الأردنية وشرم الشيخ المصرية، بحضور الدول المُستضيفة، إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، بغية خفض التصعيد، في شهر رمضان المبارك.