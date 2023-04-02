وزير الأمن القومي الإسرائيلي يتمسك بإقامة حرس وطني رغم الاعتراضات

المستشارة القضائية للحكومة والشرطة الإسرائيلية يعارضان إقامة "حرس وطني" في إسرائيل، لكن وزير الأمن القومي مصر على المضي قدما في ذلك

صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية التقليدية اليوم (الأحد)، على تقليص ميزانيات من كافة الوزارات، لتوفير مليار شيقل، بغرض إقامة حرس وطني. ويأتي ذلك، بموجب اتفاق بين وزير الأمن القومي المُكلّف بقوى الأمن الداخلي إيتمار بن غفير مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لقاء قبول بن غفير، بتجميد نتنياهو العملية التشريعية، لبنود التعديلات القضائية الأسبوع الفائت. وأفاد الإعلام العبري، بأن الوزراء استهجنوا تقليص ميزانيات وزاراتهم.

وجاءت الخطوة، بُعيْد انضمام المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا، إلى المعارضين لإقامة الحرس، وهو قوة مدنية مساندة للشرطة. وتحذّر المعارضة، من "ميليشيا مُسيسة"، فيما ينفي ذلك بن غفير. ويقول الوزير، الذي يتزعّم حزب "عوتسما يهوديت" من أقصى اليمين المتشدد، إن فكرة إقامة "الحرس" جاءت كاستخلاص للعبر والدروس، من أحداث أيار مايو 2021، التي شهدت مواجهات بين العرب واليهود مواطني إسرائيل، في المدن المختلطة. وعللت بهراف ميارا رفضها بـ "عراقيل قانونية ودستورية"، ليتهمها بن غفير بـ "وضع العصي، بعجلة الدفاع عن مواطني إسرائيل". مشيرا إلى إنها "لا تلزم مكانها كمستشارة قضائية". ويرغب حزب بن غفير، إلى تقليص صلاحية المستشارة القضائية للحكومة، في إطار التعديلات المقترحة من جانب الحكومة، على سلك القضاء.

وتعارض الشرطة أيضا، إقامة الحرس لـ "أسباب مهنية"، إلا أن بن غفير عزا ذلك، إلى صراعات داخلية بين قيادتها، معتبرا المفتش العام للشرطة بـ "أنه ضعيف أمام الضغوط". وفنّد ضباط في الشرطة ذلك، مؤكدين أنهم "على رأي واحد في تلك القضية. ولم تُقدّم وزارة الأمن الإسرائيلية، رأيها في القضية بعد، بسبب إعلان نتنياهو إقالة الوزير يوآف غَلانت، الذي لم يصله كتاب الإقالة حتى الآن. وانضم غَلانت متأخرا إلى جلسة الحكومة صباح اليوم (الأحد)، ورفض الحديث للإعلام. فيما لم يتطرق نتنياهو إلى قضية "الحرس الوطني"، في كلمة ألقاها، في مستهل الجلسة.

ونشرت صحيفة "هآرتس" على موقعها الالكتروني، أن أبرز مُرشّحي بن غفير لقيادة "الحرس الوطني" العقيد آفي-نوعام إيمونا، الذي ينتمي إلى تيار الصهيونية المُتدينة. ورغم أنه ضابط "متميز" إلا أن اسمه ارتبط بالعديد من الحوادث المثيرة للجدل: أولها كان طلبه باستبدال الناطقة بلسان لواء الجولان في الجيش الإسرائيلي بآخر ذكر؛ حينما تولى قيادة اللواء. الثانية عدم فعله ما يكفي، لمنع "تقليد" في وحدة مغلان حينما كان قائدها، يقضي بقفز الجنود من عربات الدفع الرباعي، إلى العشب، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح خطيرة. أما الثالثة فتوجيهاته في العملية العسكرية في غزة عام 2014، بقتل المسلحين الفلسطينيين، حتى ولو كانوا في طريقهم إلى الهرب.