محلل ينتبه لأمر "استثنائي وغير عادي" بالضربات المنسوبة لإسرائيل في سوريا

طال ليف رام ينتقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشدة

علّق المحلل العسكري لصحيفة "معاريف" العبرية، على الضربة المنسوبة لسلاح الجو الإسرائيلي، في سوريا.

وقال طال ليف رام في حديث إذاعي صباح اليوم (الأحد): "لا أتذكر سلسلة من ثلاث هجمات في السنوات الأخيرة. هذا يشير بشكل أساسي، إلى الفرص التي تم استشعارها في الأجهزة الأمنية". ورأى أنه "لا يوجد لدى المؤسسة العسكرية أساس، لتنفيذ ضربات في الخارج، كنوع من الهروب من الانقسامات السياسية الداخلية". وأوضح ليف رام "الهجمات من هذا النوع، التي نراها في سوريا، لا تدخل في نطاق استثنائي للغاية بل هي اعتيادية، لكن غير الاعتيادي فيها، هو الوتيرة، بمعنى أن نفذت في غضون أربعة أيام". وقال طال ليف رام:" إن الضربة في سوريا، لكن الرسالة مُوجّهة إلى إيران وحزب الله، وخصوصا إلى الأخيرة، على ما يبدو، على خلفية عملية مجيدو".

ووصف الصحفي إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إقالة وزير الأمن غَلانت، دون تسليمه كتاب الإقالة بـ "الفضيحة". واضاف ان "إبقاء أجهزة الامن بهذا الوضع الضبابي وغير الواضح، هي مهزلة لا تطاق على امن البلاد". ومضى يقول: "لا يوجد بهذا التصرف سلوك سليم، وفق أي معيار يمكنك النظر إليه. خصوصا وأن غَلانت، يتمتع اليوم، كما في السابق، بقدر كبير من الدعم داخل المؤسسة العسكرية". وغَلانت هو ضابط إسرائيلي سابق، برتبة لواء، وكاد أن يُعيّن قائدا لهيئة الأركان العامة للجيش.