الحكومة الإسرائيلية توافق على منح ميزانية إضافية بقيمة مليار شاقل مخصصة للحرس الوطني

وخلال الجلسة اعرب عدد من الوزراء عن معارضتهم لتقليص ميزانياتهم

وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على منح ميزانية إضافية بقيمة مليار شاقل الى ميزانية الأمن الوطني، تكون مخصصة للحرس الوطني التي ينوي الوزير ايتمار بن غفير إقامة ويكون تابعا لوزارة الأمن القومي، جزء من الوزراء عبروا عن استيائهم لتقليص ميزانيات الوزارات الأخرى، لكن بن غفير أوضح الحاجة لهذه الميزانيات الإضافية بالنسبة للشرطة مشددا على أن الميزانية هي جزء من تسعة مليارات شاقل تعهد بها نتنياهو له.

من جانبها هاجمت الوزيرة جيلا جملئيل بن غفير وقالت :"أنت تريد كل شيئ على حسابنا" أيضا الوزراء يوآف كيش وآفي ديختر شاركوا بالانتقادات. ورد وزير الأمن القومي بن غفير قائلا :"انتم لا تعطونني فرصة للحديث"، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريش تعهدوا أن لا تكون تقليصات أخرى في باقي الوزارات.

أيضا مفتش الشرطة يعكوف شبتاي عبر عن معارضته لاقامة الحرس الوطني وقال:"إقامة الحرس الوطني كهيئة مستقلة عن الشرطة، وتكون تابعة بصورة مباشرة لوزارة الأمن القومي يمكن أن تتسبب بضرر بكبير بالقدرات التشغيلية للأجهزة الأمنية في الدولة بسبب المساس بوحدة القيادة، ازدواجية الجهود والمقرات، صراعات قوى بين تنظيمية وتجزئة وبشكل أساسي- عدم وضوح بخصوص الطرف المسيطر".