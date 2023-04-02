تقرير: السعودية تعتزم دعوة الرئيس السوري للمشاركة في القمة العربية

جاء ذلك في تقرير، نقلاً عن مصدرين قالا إن "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة؛ لتسليم بشار الأسد دعوة رسمية"

كشفت 3 مصادر مطلعة، أن السعودية تعتزم دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور القمة العربية التي تستضيفها الرياض في مايو/أيار القادم، وهي خطوة من شأنها إنهاء عزلة سوريا الإقليمية رسمياً.

جاء ذلك في تقرير، نقلاً عن مصدرين قالا إن "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة؛ لتسليم بشار الأسد دعوة رسمية لحضور القمة المقرر عقدها يوم 19 مايو/أيار المقبل".

وجاء هذا، بعد أن تواترت تصريحات وتقارير بشأن قرب عودة سوريا إلى الجامعة العربية، خاصة بعد الانفراجة في ملف العلاقات السعودية الإيرانية، بينما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية الحكومية نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، أن "مصدراً بوزارة الخارجية السعودية كشف عن بدء مباحثات مع وزارة الخارجية السورية، وذلك تعليقاً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية".

وأعلنت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن اعتزام السعودية استئناف العمل في قنصليتها بالعاصمة السورية قريباً، تزامناً مع زيارة مرتقبة لوزير خارجيتها لدمشق، ونقلت عن مصادر- لم تسمها- قولها، إن "وساطة روسية إماراتية أفضت إلى تذليل العقبات أمام البلدين العربيين، وسط ترجيحات بافتتاح القنصلية السعودية بدمشق، بعد عيد الفطر الذي يلي شهر رمضان المبارك.

وكانت إيران والسعودية أعلنتا استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016 خلال شهرين، إثر مفاوضات استضافتها الصين، في خطوة قد تنطوي على تغييرات إقليمية دبلوماسية كبرى.