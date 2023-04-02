وزير الخرجية الأمريكي يطلب من نظيره الروسي "إطلاق سراح مواطنين أمريكيين محتجزين على الفور"

ونقل بلينكين، في المكالمة، "القلق البالغ" بشأن اعتقال الكرملين للصحفي إيفان غيرشكوفيتش، بتهمة التجسس، وطالب بالإفراج الفوري عنه.

حث وزير الخارجية أنتوني بلينكين نظيره الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأحد، في مكالمة هاتفية نادرة بين الدبلوماسيين منذ حرب أوكرانيا، على الإفراج الفوري عن مراسل "وول ستريت جورنال" الذي تم اعتقاله الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى أمريكي مسجون آخر، بول ويلان، وفق ما أفادت وزارة الخارجية.

ونقل بلينكين، في المكالمة، "القلق البالغ" بشأن اعتقال الكرملين للصحفي إيفان غيرشكوفيتش، بتهمة التجسس، وطالب بالإفراج الفوري عنه.

كما طالب أنتوني بلينكين بالإفراج الفوري عن ويلان، الذي قال البيان إنه احتُجز ظلما.

يشار إلى أن ويلان، هو مسؤول تنفيذي لأمن الشركات في ميشيغان، مسجون في روسيا منذ كانون الأول/ديسمبر 2018 بتهم تجسس، وقالت أسرته والحكومة الأمريكية إنها "معطيات لا أساس لها من الصحة". ويقضي عقوبة بالسجن 16 عاما.

وأشارت الوزارة في بيانها، أن بلينكين ولافروف ناقشا "أهمية خلق بيئة تسمح للبعثات الدبلوماسية بالقيام بعملها".

قال FSB ، أكبر وكالة أمنية روسية وخليفة للـ KGB ، إن "غيرشكوفيتش كان يجمع معلومات عن مؤسسة للمجمع الصناعي العسكري. واحتجزته السلطات الروسية الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي يحتجز فيها مراسل أمريكي بتهم تجسس منذ الحرب الباردة".