رئيس الشاباك يحذر:"حجم التحذيرات من العمليات غير مسبوق"

جاءت تصريحاته خلال كلمه له في مراسم احياء ذكرى الرئيس السادس لإسرائيل حاييم هرتسوغ

تطرق رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار خلال مشاركته بمراسم إحياء ذكرى الرئيس الإسرائيلي السادس حاييم هرتسوغ الى التهديدات الأمنية الكثيرة التي تحوم حول إسرائيل وقال :"نحن في ذروة فترة أمنية حساسة ومعقدة، حجم التهديدات للعمليات غير مسبوق، والشاباك بالتعاون مع شركاءه في الجيش والموساد والشرطة، يحبطون ليلا ونهارا عمليات أيضا في ميادين قريبة وميادين بعيدة".

كما تطرق الى آمال جزء من أعداء إسرائيل بأن يتمكنوا من استغلال الخلافات الكبيرة في المجتمع الإسرائيلي :"لن أوصي أي من أعدائنا باختبار تماسك وإصرار شعب إسرائيل أمام أي تهديد. من المتوقع أن نجد جهازا أمنيا إسرائيليا موحدا ومتينا تدرك أنها البذلة الواقية لمواطنيها، وأيضا قبضة حديدية قوية يمكنها أن تضرب كل جيراننا".

وأثار بار نفس القضية، حين ذكر الرئيس السادس للبلاد :"هرتسوغ الأول التي ترك شعبا ممزقا في ايرلندا لم يكن يخمس أن هرتسوغ الثاني سيضطر الى قلب كل حجر وكل فقرة للتأكد أن لا يحدث كهذا في إسرائيل. أنا متأكد من أنه كان يمكننا التشاور معه اليوم وسماع رأيه، كان قلقا جدا من اللغة، الاقصاء والانقسام، وسهولة التشهير التي لا يمكن تصورها على الانترنت، وهي سهولة يمكن أن تؤدي إلى كارثة لن نتمكن من التعافي منها. وأنا أقدر أنه بمهاراته في تشجيع الحوار والصبر ، كان سيساعدنا في محاولة فتح باب جديد على هذا المستوى أيضًا ".

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