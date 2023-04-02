إسرائيل:الآلاف يشيعون جثمان الشاب محمد العصيبي وتضارب بالروايات حول حادث مقتله

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت أنها عثرت على الحمض النووي للعصيبي على مقبض السلاح

شيع الآلاف اليوم الشاب محمد العصيبى من بلدة حورة والذي قتل بنيران الشرطة ليلة الجمعة، حيث أعلنت الشرطة إنه حاول تنفيذ عملية إطلاق نار، معلنه اليوم العثور على حمضه النووي على سلاح الشرطي، ولا زالت عائلته تصر على دحض رواية الشرطة وتقول إن "ابنها قتل بدم بارد".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها عثرت على الحمض النووي للشاب محمد العصيبي على مسدس الشرطي، الذي قالت إنه حاول خطفه لتنفيذ عملية إطلاق نار الجمعة الماضية، وقتل بنيران الشرطة الإسرائيلية خلال ذلك. وذكرت الشرطة في بيان إنه ظهر اليوم تم إطلاع الشرطة على أن الحمض النووي للشاب الذي قالت إنه نفذ عملية إطلاق النار عند باب السلسلة في الحرم القدسي ، حيث عثر على الحمض النووي على مقبض المسدس .

في حين أفاد مراسل i24NEWS للشؤون الأمنية ماتياس عنبار من مصادر في الشرطة "أن محمد قطع شبكات التواصل الخاصة به قبل الحادث مباشرة وألقى بهاتفه الذكي واشترى هاتف كوشير 3200". وبخصوص عدم وجود تسجيلات قالت المصادر الشرطية:"إنه وقت وقوع الحادث تم إغلاق الحرم القدسي وكانت الكاميرات تعمل خارج الحرم فقط، علاوة على ذلك، في وقت الحادث لم تكن الكاميرا الخاصة بالشرطي مفعلة لأن المشتبه لم يكن يعتبر خطيراـ لذلك لم يقم الشرطي بتفعيل الكاميرا، وأبلغ الشرطي المشتبه به أن الحرم القدسي مغلق، ويمكن العودة فقط الساعة الرابعة صباحا، وإذ بمحمد يقفز عليه ولم يكن لديه الوقت لتفعيل كاميرته".

وحرر جثمان الشاب محمد العصيبي (26 عاما) من المركز العدلي -أبو كبير بعد ظهر اليوم ، وانطلقت بالتزامن مع مراسم الجنازة في بلدة حورة مع وقفات احتجاجية في عدة مدن وبلدات عربية احتجاجا "على مقتله بنيران الشرطة معتبرين أنه تم قتله بدم بارد". كما أعلنت لجنة المتابعة للجماهير العربية عن إضراب عام في كافة البلدات العربية.

عائلة العصيبي لا زالت تصر على عدم تصديق رواية الشرطة بأن ابنها حاول تنفيذ عملية إطلاق نار بعد خطفه سلاحا، عضو الكنيست العربي أحمد الطيبي قال خلال مشاركته في الجنازة:"عموما في مثل هذه الحوادث، عندما تدعي الشرطة أن شخصا هاجم رجال شرطة، بعد 15 دقيقة هناك شريط فيديو، أنا أعرف مكان الحدث- يوجد خمس كاميرات تطل على المكان، ويوجد لكل شرطي كاميرا جسد، كيف لم يتم نشر أي تسجيل؟ نطالب بتسليم كافة التسجيلات حتى نعرف حقيقة ما جرى. بالضبط نفس قضية يعقوب أبو القيعان وايادد الحلاق، نحن نشك بوجود تنسيق بين شهادات رجال الشرطة".