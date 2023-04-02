وزير الأمن الإسرائيلي: "لن نسمح للإيرانيين وحزب الله بإيذائنا"

وأضاف يوآف غالانت، "يسعدني أن أرى الدافع الكبير لجميع جنود الكتيبة. المهمة التي تقومون بها للدفاع عن دولة إسرائيل واضحة"

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال زيارة لواء عتصيون في الضقة الغربية الأحد: "لن نسمح للإيرانيين وحزب الله بإلحاق الأذى بنا. لم نسمح بذلك في الماضي، ولن نسمح به الآن أو في المستقبل".

وأضاف يوآف غالانت، "يسعدني أن أرى الدافع الكبير لجميع جنود الكتيبة. المهمة التي تقومون بها للدفاع عن دولة إسرائيل واضحة - يجب أن تكون حادًا كسكين ضد التطرف وتؤذي أولئك الذين يريدون إلحاق الأذى بنا".

وتابع يوآف غالانت، "نحن في حالة توتر في كل المجالات. الايرانيون يرسلون اسلحتهم الى الضفة الغربية وغزة ويحاولون التمركز في سوريا وعلى الحدود اللبنانية ولن نسمح للايرانيين وحزب الله ان يضروا بنا شر. كل كتيبة وكل لواء يعمل في جميع أنحاء البلاد له دور مهم. أنتم شهادة الضمان التي تسمح لجميع عائلاتنا بالجلوس معًا. أتمنى لكم ولعائلاتكم أعيادًا سعيدة ومزيدًا من النجاح ، انتبهوا".

Ariel Harmoni, Ministry of Defense. يوآف جالانت ولواء عتصيون

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، نفذت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، استهدفت مواقع قوات حزب الله الإيرانية واللبنانية وحلفاء دمشق وأعداء لدودين لإسرائيل.