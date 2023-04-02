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وزير الخارجية الإسرائيلي يستقبل ديبلوماسيين من دول عربية وإسلامية على وليمة إفطار

i24news

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وزير الخارجية الإسرائيلية ايلي كوهين يستقبل ديبلوماسيين من دول عربية وإسلامية على وليمة إفطار
Ministry of Foreign Affairs of Israelوزير الخارجية الإسرائيلية ايلي كوهين يستقبل ديبلوماسيين من دول عربية وإسلامية على وليمة إفطار

شارك في المأدبة ديبلوماسيون من البحرين والامارات والمغرب ومصر والبنانيا وكوسوفو

استضافت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم ديبلوماسيين ومسؤولين على وليمة إفطار في مقر الوزارة، واستقبل الوزير ايلي كوهين والمدير العام للوزارة رونين ليفي (ماعوز) مساء اليوم عشرات الضيوف من البلاد ومن دول عربية وإسلامية، وشدد كوهين أمام الضيوف على أهمية العلاقة بين إسرائيل وشعوب المنطقة عموما وإفساح حرية العبادة في إسرائيل لأبناء كافة الديانات. 

Ministry of Foreign Affairs of Israel
Ministry of Foreign Affairs of Israelوزير الخارجية الإسرائيلية ايلي كوهين خلال استقباله ديبلوماسيين من دول عربية وإسلامية على وليمة إفطار

وقال الوزير كوهين خلال وليمة الإفطار إن "الإنجاز الأكبر لإسرائيل خلال السنوات الأخيرة هو التوقيع على اتفاقيات إبراهيم والتي وقعها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع قادة دول الإمارات، البحرين والمغرب، اثبتنا خلالها أنه يوجد لدينا القدرة بالعمل سوية لصالح شعوبنا وتحسين مستوى حياة الملايين في المنطقة. اتفاقيات إبراهيم قادت إلى التغيير بالعلاقات مع الحكومات وليس أقل من ذلك مع شعوب منطقة الشرق الأوسط. معطيات السياحة والتجارة والتي هي في وتيرة متزايدة تتيح للكثيرين التمتع بثمار السلام التاريخي وأنا أعتقد أن اتجاه التحسن سيتواصل وسيتضاعف خلال السنوات القادمة".  

من بين الضيوف المشاركين في وليمة الإفطار بحسب بيان وزارة الخارجية كان :سفراء وديبلوماسيين من سفارات مصر، تركيا، البحرين، الإمارات، المغرب، ألبانيا، كازخستان، كوسوفو، تنزانيا، إضافة الى تشاد وأذربيجان، ويشارك الأخيران لأول مرة في وليمة إفطار في وزارة الخارجية الإسرائيلية، كما شارك بالحدث شخصيات إسلامية بارزة من إسرائيل وشخصيات إعلامية وثقافية. 

Ministry of Foreign Affairs of Israel
Ministry of Foreign Affairs of Israelالخارجية الإسرائيلية تستقبل ديبوماسيين من دول عربية وإسلامية على وليمة إفطار

 

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