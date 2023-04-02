إسقاط طائرة مسيرة مجهولة الهوية بعد دخولها الأراضي الإسرائيلية من سوريا

تمت مراقبة الطائرة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي طوال الحادث، وتم إسقاطها في منطقة مفتوحة. لم يشكل أي تهديد في أي مرحلة ، ولم يتم تفعيل جهاز الإنذار.

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن طائرات هليكوبتر وطائرات مقاتلة إسرائيلية انتشرت، اليوم الأحد، عندما عبرت طائرة مجهولة الهوية الأراضي الإسرائيلية من اتجاه سوريا.

تمت مراقبة الطائرة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي طوال الحادث، وتم إسقاطها في منطقة مفتوحة. لم يشكل أي تهديد في أي مرحلة ، ولم يتم تفعيل جهاز الإنذار.

وبحسب جماعات المعارضة السورية، فإن الطائرة المسيرة إيرانية الأصل.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أصدرأمس الجمعة بيانا، ردا على إحدى الضربات المنسوبة لإسرائيل في دمشق، وجاء في بيان "أعلن حرس الثورة الإسلامية استشهاد ميلاد حيدري، وهو أحد مستشاري الحرس الثوري العسكريين وضباطه".