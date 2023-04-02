مقتل مدون عسكري روسي معروف في الانفجار الذي وقع في سانت بطرسبرغ

وأضافت الللجنة، "اليوم، تم تفجير عبوة ناسفة غير معروفة في مقهى وسط مدينة سانت بطرسبرغ. ونتيجة لذلك، توفي مدون عسكري معروف باسم مستعار لفلادلين تاتارسكي

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، أن مدونًا عسكريًا روسيًا معروفًا لقي مصرعه في انفجار بمقهى في سانت بطرسبرغ، شمال غرب روسيا، اليوم الأحد، وقالت لجنة التحقيق المسؤولة عن التحقيقات الرئيسية في روسيا والتي فتحت "تحقيقا جنائيا" إن الانفجار نتج عن "عبوة ناسفة".

وأضافت اللجنة، "اليوم، تم تفجير عبوة ناسفة غير معروفة في مقهى وسط مدينة سانت بطرسبرغ. ونتيجة لذلك، توفي مدون عسكري معروف باسم مستعار لفلادلين تاتارسكي، وقتل 19 شخصًا"، وفقًا للبيانات الأولية. وقال المحققون في بيان "أصيبوا أيضا بدرجات متفاوتة" مما رفع الحصيلة الأولية.

وأكد المصدر ذاته أن الجرحى "يعالجون من قبل كوادر طبية". ونقلت وكالة ريا نوفوستي، عن مصدر نقلته وكالة ريا نوفوستي، أن "فتاة" كانت ستحضر "على الارجح" العبوة الناسفة. وأضاف: "كان هناك تمثال صغير في الصندوق: هدية مخصصة للسيد تاتارسكي".

كان فلادلين تاتارسكي، البالغ من العمر 40 عامًا والمولود في منطقة دونباس الأوكرانية، واسمه الحقيقي ماكسيم فومين، شخصية معروفة في عالم التدوين العسكري في روسيا، مع أكثر من نصف مليون مشترك على قناته على Telegram.

وبحسب التفاصيل التي قدمها مكتب المدعي العام المحلي إلى تاس، فقد وقع الانفجار في مقهى "ستريت فود بار رقم 1" الواقع على طول نهر نيفا، على مقربة من وسط مدينة سانت بطرسبرغ التاريخي.