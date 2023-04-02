سوريا: صوت الانفجار قرب مطار دمشق ناجم عن انفجار عبوة بسيارة مدنية

جاء هذا بعد اعلان الجيش الإسرائيلي عن اسقاط مسيرة مجهولة اخترقت الحدود من سوريا

أعلنت الوكالة السورية للأنباء سانا بأن صوت الانفجار الكبير الذي سمع مساء اليوم في محيط مطار المزة العسكري جنوب غربي العاصمة دمشق ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة مدنية.

ونقلت "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله: "صوت الانفجار الذي سمع قبل قليل في منطقة المزة ناجم عن انفجار عبوة في سيارة مدنية ما أدى إلى احتراقها من دون تسجيل إصابات".

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جاء هذا بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن إسقاط قطعة جوية مجهولة تسللت من جهة سوريا الى داخل الأجواء الإسرائيلية، وفي أعقاب ذلك تم استدعاء مروحيات ومقاتلات حربية لسلاح الجو الإسرائيلي، لافتا إلى أن الحدث قيد الفحص.

وعلى صعيد متصل ،أصيب خمسة جنود سوريين الأحد بعد منتصف الليل، جراء غارة جوية قرب حمص بوسط سوريا، نُسبت إلى إسرائيل، حسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا). هذه ثالث ضربة إسرائيلية بسوريا في أكثر من ثلاثة أيام بعد استهداف دمشق لليلتين متتاليتين في 30 و31 آذار/مارس بغارات إسرائيلية.