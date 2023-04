سوريا: صوت الانفجار قرب مطار دمشق ناجم عن انفجار عبوة بسيارة مدنية

أعلنت الوكالة السورية للأنباء سانا بأن صوت الانفجار الكبير الذي سمع مساء اليوم في محيط مطار المزة العسكري جنوب غربي العاصمة دمشق ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة مدنية.

ونقلت "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله: "صوت الانفجار الذي سمع قبل قليل في منطقة المزة ناجم عن انفجار عبوة في سيارة مدنية ما أدى إلى احتراقها من دون تسجيل إصابات".