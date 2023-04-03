الحكومة اليمنية في مراجعة لموقف وزير خارجيتها: "مصر هي الوجهة الأولى لليمنيين"

تأتي الإجراءات المصرية المتشددة على ضوء دعم بن مبارك لسد النهضة الذي فجر أزمة بين أديس أبابا والقاهرة فيما يتعلق بحصة مصر من مياه نهر النيل

ناقش مجلس الوزراء اليمني خلال اجتماع برئاسة معين عبد الملك، في العاصمة المؤقتة عدن، الإجراءات الجديدة التي اتخذتها جمهورية مصر العربية لتنظيم الدخول والإقامة والتي شملت اليمنيين وفق بيان صادر عن ومالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف البيان أن المجلس يجري التواصل مع الأشقاء في مصر على كافة المستويات لبحث إمكانية تسهيل الإجراءات خاصة أن مصر هي الوجهة الأولى لليمنيين والتي استقبلتهم بكل ترحاب".

وأشاد مجلس الوزراء اليمني بـ "علاقات التعاون والأخوة المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين في اليمن ومصر، والمواقف التاريخية القومية والعروبية لجمهورية مصر العربية للشعب اليمني".

واختصرت الإجراءات المصرية منح اليمنيين الإقامة المجانية لثلاثة أشهر حال التسجيل خلال أسبوع من الوصول، بدلا عن ستة أشهر.

أما تلك الإجراءات فتأتي في أعقاب زيارة وزير الخارجية اليمني ابن مبارك إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا حيث أدلى بتصريحات أثارت الجدل لا سيما قوله عن دعم الحكومة اليمنية لنظيرتها الإثيوبية بغية تحريك عجلة التنمية والاستقرار والازدهار الذي ينشده الشعب الأثيوبي" وهو ما تم تأويله على أنه دعم صريح لسد النهضة الذي فجر أزمة بين أديس أبابا والقاهرة فيما يتعلق بحصة مصر من مياه نهر النيل، على ما جاء في روسيا اليوم.