الجيش الإسرائيلي يصرح بأن المسيّرة أُسقطت بوسائل قتالية ناعمة وأن أجزاءها بين يديه

تم إسقاط المسيرة باستخدام وسائل قتالية الكترونية ناعمة تدعى "سوفت كيل" وليس بواسطة صاروخ وسط التأكيد على أن أجزاء المسيرة باتت بأيدي سلاح الجو الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الإثنين عن تفاصيل جديدة فيما يتعلق بالمسيرة التي اخترقت الحدود الشمالية لإسرائيل في اليوم السابق قادمة من سوريا تفيد بأنه تم إسقاطها باستخدام وسائل قتالية الكترونية ناعمة تدعى "سوفت كيل" وليس بواسطة صاروخ وسط التأكيد على أن أجزاء المسيرة باتت بأيدي سلاح الجو الإسرائيلي.

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وبحسب جماعات المعارضة السورية، فإن الطائرة المسيرة إيرانية الأصل.

أمس الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن طائرات هليكوبتر وطائرات مقاتلة إسرائيلية انتشرت، عقب عبور طائرة مجهولة الهوية الأراضي الإسرائيلية من اتجاه سوريا.

وتم رصد دخول الطائرة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي منذ البداية، وأسقطت في منطقة مفتوحة، دون أن يشكل ذلك أي تهديد في أي مرحلة، ولم يتم تفعيل جهاز الإنذار.

بعد حوالي ساعة، هز انفجار منطقة في دمشق بالقرب من المطار نُسب في البداية إلى إسرائيل، على الرغم من أنه وردت معلومات في وقت لاحق أنه انفجار سيارة مفخخة.

يشار إلى أن الحدود الشمالية لإسرائيل عرفت حالة تأهب في الأسابيع الأخيرة، على وقع تزايد وتيرة الهجمات المبلغ عنها ضد أهداف تدعمها إيران في سوريا. كما طالت هذه الضربات قوات النظام الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، الحليف القديم لإيران.