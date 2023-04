الجيش الإسرائيلي يصرح بأن المسيّرة أُسقطت بوسائل قتالية ناعمة وأن أجزاءها بين يديه

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الإثنين عن تفاصيل جديدة فيما يتعلق بالمسيرة التي اخترقت الحدود الشمالية لإسرائيل في اليوم السابق قادمة من سوريا تفيد بأنه تم إسقاطها باستخدام وسائل قتالية الكترونية ناعمة تدعى "سوفت كيل" وليس بواسطة صاروخ وسط التأكيد على أن أجزاء المسيرة باتت بأيدي سلاح الجو الإسرائيلي.

