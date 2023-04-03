الرئيس المصري يصل إلى جدة للقاء ولي العهد السعودي

وكشفت قناة "القاهرة" أن عبد الفتاح السيسي وصل إلى مدينة جدة، في زيارة تمتد عدة ساعات يلتقي خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

أفادت وسائل إعلام مصرية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وصل إلى السعودية، مساء أمس الأحد، في زيارة تمتد عدة ساعات، للقاء ولي العهد السعودي.

وكشفت قناة "القاهرة" أن عبد الفتاح السيسي وصل إلى مدينة جدة، في زيارة تمتد عدة ساعات يلتقي خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الألمانية إن "الرئيس المصري سيزور المملكة العربية السعودية عدة ساعات يوم الأحد"، وأوضحت أن "السيسي سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتوسيع نطاق الاستثمار".

فيما تحدثت صحيفة "عكاظ" صباح الأحد، عن العلاقة السعودية – المصرية فيما يبدو تمهيداً لزيارة السيسي، مؤكدة أنها "شهدت تطوراً ملحوظاً، خصوصاً أنها علاقات تاريخية ومبنية على التعاون الاستراتيجي والتنسيق المستمر تجاه القضايا التي تهمُّ البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية".