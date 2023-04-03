الضفة الغربية : مقتل مسلحين فلسطينيين في تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية في نابلس

وأصدرت كتائب شهداء الأقصى، والتي تعد الجناح العسكري لحركة فتح، بيانا زعمت فيه "مقتل اثنين من مقاتليها خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في نابلس"

شهدت مدينة نابلس بالضفة الغربية صباح اليوم الاثنين، اندلاع اشتباكات مسلحة أدت إلى مقتل مسلحين فلسطينيين خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية.

وأفادت تقارير إعلامية أن "الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينيين في نابلس للاشتباه في ضلوعهما في عملية عدائية في حوارة أسفرت عن إصابة جنديين إسرائيليين". وقالت مصادر فلسطينية إنهما "محمد جنيدي أبو بكر، ومحمد ناصر سعيد الحلاق".

وأصدرت كتائب شهداء الأقصى، والتي تعد الجناح العسكري لحركة فتح، بيانا زعمت فيه "مقتل اثنين من مقاتليها خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في نابلس". من جهتها كشفت جماعة عرين الأسود ومقرها نابلس أنها "شاركت في الاشتباكات المسلحة".

وبحسب المصادر الفلسطينية فقد دخلت قوات إسرائيلية كبيرة مدينة نابلس فجرا، وأصيب شابان بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع تلك القوات.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، "بأن الطواقم نقلت إصابتين خطيرتين جدا إلى مستشفيي رفيديا الحكومي ونابلس التخصصي أُعلن عن استشهادهما لاحقا، مشيرا إلى تعرض مستشفى نابلس التخصصي لقنابل الغاز."

ووفقا للمتحدث فقد أصيب أحدهم بالرجل جراء عضة كلب بوليسي، فضلا عن اختناق 55 آخرين بالغاز السام المسيل للدموع، كما جرى إخلاء خمس عائلات من منازلها".

وكان قد نفذ فلسطيني هجوم دهس قرب منزل في منطقة غوش عتسيون (مستوطنة إسرائيلية في جبل الخليل جنوب بيت لحم) وأصيب ثلاثة شبان، مساء السبت الماضي، تم في أعقابه إطلاق النار على الفلسطيني وتحييده.