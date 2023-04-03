سلاح الجو الإسرائيلي يعترض طائرة مجهولة في سماء قطاع غزة

تم إسقاط الطائرة داخل حدود القطاع قبل ان تتمكن من اختراق الحدود الإسرائيلية مع العلم أن حركتها خضعت للرصد والمراقبة منذ اللحظة الأولى ولم تكن لتشكل أي تهديد

أفاد مصدر عسكري قبل ظهر الإثنين، بقيام طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بإسقاط طائرة مجهولة تم توجيهها من داخل قطاع غزة. وبحسب البيان فإن الطائرة تم إسقاطها داخل حدود القطاع قبل ان تتمكن من اختراق الحدود الإسرائيلية مع العلم أن حركتها خضعت للرصد والمراقبة منذ اللحظة الأولى ولم تكن لتشكل أي تهديد من أي نوع في أي مرحلة. يتبع..