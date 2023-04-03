انعقاد جلسة المفاوضات الثانية لتجسير الهوة بين مؤيدي ومعارضي الخطة القضائية في منزل الرئيس هرتسوغ

بالتزامن مع انطلاق المفاوضات في منزل الرئيس دعا منظمو الحراك المضاد المؤيد للتشريعات الحكومية القضائية إلى مظاهرة مساء اليوم الإثنين (18:30) قبالة منزل الرئيس

وسط أجواء ضبابية تلف مصير الخطة القضائية المقترحة، انعقدت صباح الإثنين الجلسة الثانية من نوعها في منزل الرئيس يتسحاك هرتسوغ وقد ضمت طواقم موسعة من طرفي الخارطة السياسية للخوض في التفاصيل وفي كيفية التوصل إلى تسويات تجعل تلك الخطة ممكنة.

ونشر حزب يش عتيد برئاسة رئيس المعارضة يائير لابيد وحزب معسكر الدولة بيني غانتس الإثنين إعلانا مشتركا تم التوضيح من خلاله أن الاجتماع التنسيقي بين الكتل المختلفة في منزل الرئيس هرتسوغ قد بدأ. وستعمل الفرق المفاوضة معًا من أجل إسرائيل يهودية وديمقراطية وقوية. الطواقم مستعدة للتوصل إلى اتفاقيات واسعة مع فرق التفاوض الأخرى أيضًا، لكننا لن نتنازل عن استقلالية النظام القضائي ومبادئ الديمقراطية، بحسب البيان.

بعد رفض أحزاب المعارضة تقليص فريقها التفاوضي وتوحيده قرر الائتلاف الحكومي زيادة عدد فريقه إلى مقر الرئيس يتسحاك هرتسوغ، فقد تم إلحاق وزير التربية والتعليم يوآف كيش وعضوي الكنيست حانوخ ميلفيتسكي وكيتي شيتريت. وسيشارك في المحادثات بالمجمل 14 ممثلاً من الجانبين، بالإضافة إلى طاقم الرئيس هرتسوغ، وهو ما سيجعل مهمة التوصل إلى اتفاقات معقدة.

يذكر أن منظمي الحراك الشعبي ضد خطة الإصلاح القضائية ينظرون بعين الريبة إلى تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل أسبوعين حول قراره تجميد التشريعات المثيرة للجدل إلى حين بغية الخوض في مفاوضات مع المعارضة تفضي إلى اتفاق أوسع لا سيما تحت ضغط الشارع الإسرائيلي من جهة والضغط الأمريكي المتمثل بدعوة صريحة ومباشرة من الرئيس جو بايدن لوقف التشريع.

في الأثناء، توقف تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD عند موضوع الإصلاحات القضائية التي ترمي إلى إضعاف الجهاز القضائي وتحويل بعضا من قوته للذراع الحكومية فيما يعتبره المؤيدون لذلك تصويبا لمبدأ الفصل بين السلطات وعبر التقرير عن استيائه من تلك الخطة مشيرا بكلماته إلى أنه "من الضروري الحفاظ على استقلالية النظام القضائي فضلا عن ضرورة وقف تحويل الدعم لطلاب المدارس الدينية (الذين يرفضون العمل عملا بأوامر الشريعة اليهودية لصالح قراءة التوراة ودراستها) بغية النهوض بسوق العمل الإسرائيلي."

وبالتزامن مع انطلاق المفاوضات في منزل الرئيس دعا منظمو الحراك المضاد المؤيد للتشريعات الحكومية القضائية إلى مظاهرة مساء اليوم الإثنين (18:30) قبالة منزل الرئيس في القدس يدعون الرئيس من خلالها إلى احترام اختيار الشعب وسط الإشارة إلى عدم جواز التنازل عن الإصلاح القضائي.

كما تضمن منشور تلك المظاهرة توجها مباشرا إلى الرئيس هرتسوغ يقول: "سيدي الرئيس لا تصريح لديك لإلغاء اختيار الشعب".