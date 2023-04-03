الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تنفيذ عملية إطلاق نار في حاجز الجلمة قرب جنين

أطلق الجنود عند الحاجز طلقة تحذيرية باتجاه المشتبه به الذي صعد إلى سيارة وفر من مكان الحادث، وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي

أفاد حراس سلطة المعابر التابعة لوزارة الأمن برؤيتهم فلسطيني يتجول داخل الجانب الفلسطيني من حاجز الجلمة قرب جنين وهو يحمل مسدسا فيما كان ينوي تنفيذ عملية ضد الجنود الإسرائيليين.

وأطلق الجنود عند الحاجز طلقة تحذيرية باتجاه المشتبه به الذي صعد إلى سيارة وفر من مكان الحادث، وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي.

وأفاد مراسل i24news ماثياس عنبار أن القوات اعتقلت قبل قليل مشتبها به في شارع الناصرة بجنين.