تقرير : السعودية تعمل على فتح سفارتها بإيران في عيد الفطر

بدوره نقل حساب "جاده إيران" المتخصص بالشأن الإيراني، أن "السعودية تحاول إعادة فتح سفارتها في طهران في يوم عيد الفطر، الذي يصادف غالباً الـ21 من الشهر الجاري".

كشفت صحيفة إيرانية، اليوم الاثنين، أن السعودية تعمل على إعادة فتح سفارتها في إيران خلال أقل من شهر، وذلك مع تصاعد التقارب بين البلدين إثر اتفاق عودة العلاقات.

بدوره نقل حساب "جاده إيران" المتخصص بالشأن الإيراني، أن "السعودية تحاول إعادة فتح سفارتها في طهران في يوم عيد الفطر، الذي يصادف غالباً الـ21 من الشهر الجاري".

https://twitter.com/i/web/status/1642763578074624001 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وتأتي هذه الأنباء وسط حراك سعودي إيراني لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين إلى ما كانت عليه قبل عام 2016، حينما قطعت الرياض علاقتها بطهران.

وكان آخر التحركات مباحثات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، هاتفياً، التي ناقشا فيها الخطوات المقبلة في إطار الاتفاق الأخير بين البلدين.