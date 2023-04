تقرير : السعودية تعمل على فتح سفارتها بإيران في عيد الفطر

كشفت صحيفة إيرانية، اليوم الاثنين، أن السعودية تعمل على إعادة فتح سفارتها في إيران خلال أقل من شهر، وذلك مع تصاعد التقارب بين البلدين إثر اتفاق عودة العلاقات.

بدوره نقل حساب "جاده إيران" المتخصص بالشأن الإيراني، أن "السعودية تحاول إعادة فتح سفارتها في طهران في يوم عيد الفطر، الذي يصادف غالباً الـ21 من الشهر الجاري".