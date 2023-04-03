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تقرير : السعودية تعمل على فتح سفارتها بإيران في عيد الفطر

i24NEWS

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رجل في طهران يحمل صحيفة محلية تتحدث على صفحتها الأولى عن الصفقة التي تم التوصل إليها بوساطة الصين بين إيران والسعودية لإعادة العلاقات ،
ATTA KENARE / AFPرجل في طهران يحمل صحيفة محلية تتحدث على صفحتها الأولى عن الصفقة التي تم التوصل إليها بوساطة الصين بين إيران والسعودية لإعادة العلاقات ،

بدوره نقل حساب "جاده إيران" المتخصص بالشأن الإيراني، أن "السعودية تحاول إعادة فتح سفارتها في طهران في يوم عيد الفطر، الذي يصادف غالباً الـ21 من الشهر الجاري".

كشفت صحيفة إيرانية، اليوم الاثنين، أن السعودية تعمل على إعادة فتح سفارتها في إيران خلال أقل من شهر، وذلك مع تصاعد التقارب بين البلدين إثر اتفاق عودة العلاقات.

Video poster

بدوره نقل حساب "جاده إيران" المتخصص بالشأن الإيراني، أن "السعودية تحاول إعادة فتح سفارتها في طهران في يوم عيد الفطر، الذي يصادف غالباً الـ21 من الشهر الجاري".

https://twitter.com/i/web/status/1642763578074624001

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وتأتي هذه الأنباء وسط حراك سعودي إيراني لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين إلى ما كانت عليه قبل عام 2016، حينما قطعت الرياض علاقتها بطهران.

وكان آخر التحركات مباحثات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، هاتفياً، التي ناقشا فيها الخطوات المقبلة في إطار الاتفاق الأخير بين البلدين.

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