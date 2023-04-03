إسرائيل: اكتشاف نقش على جرة فخارية كبيرة في القدس يعود لمملكة سبأ

فك رموز النقش على هذه الجرة لا يخبرنا فقط عن وجود متحدث سبأ في إسرائيل في عهد الملك سليمان، ولكن أيضًا عن نظام العلاقات الجيوسياسية في المنطقة في ذلك الوقت

في دراسة جديدة نُشرت في مجلة القدس للآثار التابعة للجامعة العبرية في القدس، فك د. دانيال فاينستوب نقشًا محفوظًا جزئيًا تم العثور عليه على جرة كبيرة من زمن الملك سليمان وعليها نقش أصلي، لم يتبق منه سوى سبعة أحرف، حيث تم اكتشاف الجرة مع بقايا ستة جرار كبيرة أخرى خلال أعمال التنقيب التي أجريت في عام 2012 جنوب الحرم القدسي في القدس.

على مدار العقد المنصرم، قدم أكثر من عشرة علماء قراءات مختلفة دون التوصل إلى إجماع، لكنهم اتفقوا على أن النقش مكتوب بالخط الكنعاني، الذي نشأ منه النص العبري القديم، وقال الدكتور دانيال فاينستوب في دراسة له أنها كانت "اللغة العربية الجنوبية القديمة"، وهو النص المستخدم في الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية (منطقة اليمن الحالية) حيث كانت مملكة سبأ المملكة المهيمنة في اليمن في تلك الفترة.

واشار دانيال فاينستوب إلى "أن فك رموز النقش على هذه الجرة لا يخبرنا فقط عن وجود متحدث سبأ في إسرائيل في عهد الملك سليمان، ولكن أيضًا عن نظام العلاقات الجيوسياسية في المنطقة في ذلك الوقت - لا سيما في ضوء مكان الذي اكتشفت فيه الجرة، وهي منطقة معروفة أيضًا بأنها المركز الإداري في عهد الملك سليمان، وهي شهادة أخرى على العلاقات التجارية والثقافية الواسعة التي كانت قائمة بين إسرائيل في عهد الملك سليمان ومملكة سبأ.

وافاد دانيال خلال القرن العاشر قبل الميلاد، ازدهرت مملكة سبأ من خلال زراعة وتجارة النباتات العطرية، وعاصمتها مأرب، حيث طوروا طرق ري متقدمة للحقول التي تستخدم فيها النباتات لصنع العطور والبخور" واضاف "كانت لغتهم لغة سامية جنوبية، وصف الكتاب المقدس الملك سليمان بأنه يتحكم في طرق التجارة في النقب، والتي تأتي من خلالها قوافل جمال مملكة سبأ التي تحمل العطور والبخور في طريقها إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط ​​قصد التصدير"