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وزير الخارجية الإسرائيلي يزور جمهورية التشيك لمناقشة التهديدات الإيرانية وتعزيز سبل التعاون

i24NEWS

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وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يلقي كلمة في مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثاته مع نظيره الألماني في وزارة الخارجية في برلين ، ألمانيا.
Odd ANDERSEN / AFPوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يلقي كلمة في مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثاته مع نظيره الألماني في وزارة الخارجية في برلين ، ألمانيا.

إيلي كوهين:" سنناقش سبل وقف محاولات إيران لامتلاك أسلحة نووية والتصدي للأسلحة النووية التي تنتجه، وسنعزز العلاقات القوية والعميقة مع شركائنا"

سافر وزير الخارجية الاسرائيلى ايلي كوهين، اليوم الاثنين، فى زيارة دبلوماسية لجمهورية التشيك التى تترأس حاليا مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتأتي هذه الزيارة في إطار النضال السياسي ضد إيران وتعزيز العقوبات الدولية عليها وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وسيلتقي  إيلي كوهين خلال  الزيارة برئيس البلاد بيتر بافيل ونظيره يان ليبافسكي، كما سلتقي مسؤولين من التشيك لمناقشة تعميق العلاقات بين إسرائيل وجمهورية التشيك في مجالات الاقتصاد والمناخ والأمن الإقليمي.

وقال إيلي كوهين"إن الدول الأوروبية تتفهم التهديد الإيراني أكثر من أي وقت مضى وهي تحشد للتصرف ضده، وخلال الاجتماعات في جمهورية التشيك، وهي من أعز أصدقائنا في أوروبا وترأس حاليًا مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سنناقش سبل وقف محاولات إيران لامتلاك أسلحة نووية والتصدي للأسلحة النووية التي تنتجه، وسنعزز العلاقات القوية والعميقة مع شركائنا"

في أواخر يناير ، تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيره التشيكي عبر الهاتف وتعهدا بتعزيز العلاقات بين البلدين في مجموعة متنوعة من المجالات.

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