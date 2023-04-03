المحكمة العسكرية في غزة تقضي باعدام شخصين وبسجن أربعة آخرين لمدى الحياة بتهمة التخابر مع إسرائيل

المحكمة العسكرية في غزة: "الأحكام تضمّنت حكمين بالإعدام، أحدهما رمياً بالرصاص والآخر شنقاً، إلى جانب أربعة أحكام بالأشغال الشاقّة المؤبّدة".

أصدرت محكمة عسكرية تابعة لحركة حماس، اليوم الإثنين، أحكاماً بإعدام شخصين وبسجن أربعة آخرين لمدى الحياة، بعدما أدانتهم بتهمة "التخابر" مع إسرائيل، وقالت المحكمة العسكرية العليا في غزة في بيان إن"الأحكام تضمّنت حكمين بالإعدام، أحدهما رمياً بالرصاص والآخر شنقا، إلى جانب أربعة أحكام بالأشغال الشاقّة المؤبّدة".

وأوضح البيان أنّ "جميع الأحكام المذكورة باتة واجبة النفاذ بعد أن استوفت الإجراءات القانونية كافة، وبعد أن مُنح المحكومون جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979"، وبموجب القانون الفلسطيني، يستوجب حكم الإعدام موافقة رئيس السلطة الفلسطينية قبل تنفيذه، لكنّ حركة حماس تجاهلت ذلك مرات عدة في السابق.

و بحسب مراكز حقوقية فلسطينية، كانت حماس قد نفذت في أيلول/سبتمبر المنصرم، أحكاما بالإعدام بحق خمسة فلسطينيين، اثنان منهم أدينا "بالتخابر مع الاحتلال" وثلاثة أدينوا "بارتكاب جرائم قتل" حيث وصلت أحكام الإعدام إلى 17 حكماً، ما يرفع عدد الأحكام الصادرة بالإعدام منذ تأسيس السلطة الفلسطينية إلى 270 حكماً على الأقلّ، 240 منها في قطاع غزة لوحده،

ويعاقب القانون الفلسطيني بالإعدام على جرائم التخابر مع إسرائيل والقتل والإتجار بالمخدرات، على أن يصادق الرئيس الفلسطيني على هذه الأحكام.

وفي السياق أفاد مصدر عسكري قبل ظهر، اليوم الإثنين، بقيام طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بإسقاط طائرة مجهولة تم توجيهها من داخل قطاع غزة، وبحسب البيان فإن الطائرة تم إسقاطها داخل حدود القطاع قبل ان تتمكن من اختراق الحدود الإسرائيلية مع العلم أن حركتها خضعت للرصد والمراقبة منذ اللحظة الأولى ولم تكن لتشكل أي تهديد من أي نوع في أي مرحلة.

وفي وقت لاحق من اليوم الإثنين زعم الجناح العسكري لحركة حماس أن الطائرة بدون طيار التي أسقطتها إسرائيل فوق غزة تعود لها. وقالت الحركة في بيان "استهدفت الطائرات الصهيونية خلال تمرين تدريبي لسلاح الجو لكتائب القسام طائرة مسيرة من نوع شهاب كانت تحلق في الأجواء جنوب قطاع غزة".