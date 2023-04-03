إسرائيل: مظاهرة مؤيدة لخطة الإصلاح القضائي في القدس

يش عتيد "جرت المحادثة المطولة بروح طيبة، وأعرب الطرفان عن ألمهما ومخاوفهما، فضلاً عن نيتهما الصادقة لمحاولة التوصل إلى اتفاق واسع قدر الإمكان".

تجمع حوالي 100 من المتظاهرين المؤيدين لحطة الإصلاح القضائي بعد ظهر الاثنين خارج مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ حيث جرت المفاوضات مع العديد من الفصائل السياسية التي استغرقت ساعتين في جو "ايجابي" وتطرقت الى مسألة اختيار القضاة التي هي جوهرالخلاف بين المعارضة والائتلاف.

وقال مسؤول في مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان: "جرت المحادثة المطولة بروح طيبة، وأعرب الطرفان عن ألمهما ومخاوفهما، فضلاً عن نيتهما الصادقة لمحاولة التوصل إلى اتفاق واسع قدر الإمكان".

وفي السياق قال حزب "يش عتيد: المعارض بعد الاجتماع "ناقشنا القضايا المعقدة بالتفصيل، والاجتماع المشترك يشحذ المسافة التي يجب جسرها ونحن مصممون على مواصلة النضال من أجل إسرائيل يهودية وديمقراطية وقوية، وضعنا إعلان الاستقلال على الطاولة باعتباره اساس دستور يرسخ الحقوق والقيم .. نشكر رئيس الدولة وبيت الرئيس على الجهود".

كما تعهدت وزيرة النقل ميري ريغيف، أمس الأحد، باستئناف مشروع قانون إصلاح القضاء بمجرد استئناف الكنيست لجلسته الصيفية.

وكانت جلسة المباحثات بين طواقم الكتل من جانب الائتلاف الحكومي وحزبي المعارضة "يش عتيد" و"المعسكر الوطني" بخصوص مناقشة تشريعات الإصلاحات القضائية التي ينوي الائتلاف الحكومي تشريعها.

وفي البيان الصادر عن "المعسكر الوطني" ذكر أنه "بموجب تعليمات رئيس المعسكر الوطني بيني غانتس طلب الطاقم بالبدء بالمباحثات حول قضية لجنة اختيار القضاة، من منطلق الفهم أن هذا هو الموضوع الموجود في قلب الخلاف ومناقشته مناسبة خلال المراحل الأولية. وينوي الطاقم أن يعرض أمام الرئيس الإسرائيلي وباقي طواقم المباحثات، اقتراحات تمت صياغتها خلال الفترة الأخيرة والتي ستحافظ على استقلالية الجهاز القضائي أيضا في إطار التغييرات الممكنة التي تتعلق بتنوع تشكيلة القضاة، أيضا تحسين الخدمات التي يتلقاها المواطن".