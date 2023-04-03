هجوم إطلاق نار في كيبوتس معاليه جلبوع شمال إسرائيل ولا إصابات

بحسب المعلومات الأولية، فإن الذين أطلقوا النار هم من منطقة جنين في الضفة الغربية

ذكر تقرير للجيش الإسرائيلي عن وقوع هجوم إطلاق نار، مساء اليوم الإثنين، في كيبوتس معاليه جلبوع شمال إسرائيل في ما تم العثور على ثقوب الرصاص على جدران المنازل، ولا إصابات، وتقوم القوات الأمنية بالبحث عن المشتبه بهم وتم تطويق المنطقة.

وقبل الهجوم بقليل، نشر فلسطينيون من الجناح العسكري لحركة الجهاد وكتائب "شهداء الأقصى" شريط فيديو تم فيه إطلاق النار على منازل في كيبوتس جلبوع، وبحسب المعلومات الأولية، فإن الذين أطلقوا النار هم من منطقة جنين في الضفة الغربية، وقالت امرأة من سكان كيبوتس جلبوع إنها لاحظت أن سيارة توقفت بالقرب من السياج - حيث أطلق المنفذون النار وإنه بعد إطلاق النار، توجهت السيارة نحو جلبوع.

وفي وقت سابق من اليوم، تم القضاء على فلسطينيين في نابلس خلال عملية لمكافحة الإرهاب، اصدرت كتائب شهداء الاقصى الجناح العسكري لحركة فتح الفلسطينية بيانا قالت فيه ان اثنين من عناصرها قتلا في اشتباكات مع القوات الاسرائيلية في نابلس، وقد تم التعرف على هويتهما وهما محمد جنيدي أبو بكر، ومحمد ناصر سعيد الحلاق.

وكان حراس سلطة المعابر التابعة لوزارة الأمن، قد أفاد، في وقت سابق من اليوم الإثنين، برؤيتهم فلسطيني يتجول داخل الجانب الفلسطيني من حاجز الجلمة قرب جنين وهو يحمل مسدسا فيما كان ينوي تنفيذ عملية ضد الجنود الإسرائيليين. وأطلق الجنود عند الحاجز طلقة تحذيرية باتجاه المشتبه به الذي صعد إلى سيارة وفر من مكان الحادث، وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي.