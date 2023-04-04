مقتل مدنيين في هجوم على دمشق منسوب لإسرائيل فجر الثلاثاء هو الرابع خلال أسبوع

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن مدنيين قتلا في هجوم اسرائيلي استهدف دمشق فجر الثلاثاء.

تلقت دمشق صباح الثلاثاء الضربة الرابعة في هجوم منسوب لإسرائيل خلال أسبوع في إشارة إلى القصف المتوالي الذي يستهدف أهدافا إيرانية على وجه التحديد أو وكلاء لأيران على غرار حزب الله.

افادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان مدنيين قتلا في هجوم اسرائيلي استهدف دمشق فجر الثلاثاء.

وقالت الوكالة إن أنظمة الدفاع الجوي السورية اعترضت الصواريخ بعد منتصف الليل وأسقطت بعضها. وقال مصدر عسكري إن الهجوم وقع بعد منتصف الليل بقليل وتسبب أيضا بأضرار مادية.

بعد عدة ساعات ، أكدت وزارة الدفاع السورية الهجوم وحملت إسرائيل مسؤوليته.

وبحسب الوزارة فإنه "قرابة الساعة 00:15، شن العدو الإسرائيلي غارة جوية من منطقتي الجولان وطبريا على أهداف في دمشق وجنوب سوريا، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي السورية معظم الصواريخ الإسرائيلية".

واضافت أنه "نتيجة للهجوم قتل مدنيان ولحقت أضرار بالممتلكات".

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وهذه هي الضربة الجوية الرابعة على سوريا المنسوبة لإسرائيل خلال أسبوع. في الأسبوع الماضي، قُتل مستشاران من الحرس الثوري الإيراني في غارة على دمشق منسوبة لإسرائيل، مما أسفر أيضًا عن إصابة خمسة جنود سوريين، تعهد على ضوئها الحرس الثوري الإيراني بالانتقام.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أسقطت القوات الإسرائيلية طائرة مسيّرة عبرت الأراضي الإسرائيلية من سوريا. وبحسب مجموعات المعارضة السورية، فهي إيرانية الصنع والمصدر.