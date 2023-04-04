إسرائيل: بسبب خطة الإصلاح القضائي شركة "موبيلي" قد تجبر على الخروج من البلاد

تلقى شاشوا إشارات من الاتحاد الأوروبي بأنه لن يسمح للشركة بتخزين البيانات في إسرائيل، "بسبب الإصلاح القضائي المخطط والضرر الكبير للديمقراطية الإسرائيلية"

حذر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Mobileye موبيلي، أمنون شاشوا، في المحادثات من أن شركة أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) (ذاتية القيادة) قد تغادر إسرائيل جراء خطة الإصلاح القضائي، بحسب ما أفادت به القناة الإإسرائيلية (12)، وتعمل الشركة على تطوير أنظمة مساعدة ضد الاصطدام وقيادة المركبات بدون سائق.

وبحسب ما ورد تلقى شاشوا إشارات من الاتحاد الأوروبي بأنه لن يسمح للشركة بتخزين البيانات في إسرائيل، "بسبب الإصلاح القضائي المخطط والضرر الكبير للديمقراطية الإسرائيلية". وتسيطر إنتل على موبيلي وهي مدرجة في بورصة ناسداك بقيمة سوقية تبلغ 34.77 مليار دولار، وفقًا لموقع الأعمال "غلوبس"

Aaron Demri حفل في القدس للاكتتاب العام لشركة موبيلي في 26 أكتوبر 202

وكانت شركة موبيلي قد حذرت في تقريرها المالي لعام 2022 والذي نُشر في نارس /آذار المنصرم، قد حذرت من أن خطة الإصلاح القضائي التي تخطط لها الحكومة تمثل "عامل خطر"، حيث كان لدى الشركة 3500 موظف في نهاية عام 2022 في ثماني دول، بما في ذلك 3200 في إسرائيل.