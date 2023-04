إسرائيل تسرّح إحدى المبعوثات المتطوعات لمكافحة معاداة السامية بسبب انتقادها للإصلاح القضائي

قالت نوعا تيشبي، المبعوثة الإسرائيلية المتطوعة لمكافحة معاداة السامية، الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية فصلتها بعد أن انتقدت الإصلاح القضائي المزمع إجراؤه.

غردت تيشبي قائلة: "لا إمكانية لدي لأعرف ما إذا كان قرارهم نابعا من مخاوفي التي جهرت بها علنًا بشأن" سياسة الإصلاح القضائي" للحكومة. نشرت هتشبي عمود رأي لها في واينت نيوز انتقدت من خلاله التشريعات القضائية المقترحة التي ستتيح للكنيست والحكومة تجاوز قرارات المحكمة العليا بشأن قوانين الأساس فضلا عن تغيير تركيب لجنة اختيار القضاة - ووصفتها بأنها محاولة "انقلاب".

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي عن توقف مؤقت في مسار التعديل القضائي وسط احتجاجات على مستوى البلاد وتعمق الخلاف داخل المجتمع الإسرائيلي.

واختتمت تيشبي، مُرفقة نسخة من رسالة من وزارة الخارجية الإسرائيلية مؤرخة يوم الأحد قائلة إن فترة عملها الرسمية استمرت حتى عام 2022. وطلبت منها التوقف عن استخدام لقب "المبعوث الخاص لمكافحة معاداة السامية".