ناسا ترسل أول امرأة وأول رجل أسود في مهمة إلى القمر

كريستينا كوخ (44 عاما)، رائدة الفضاء المبتعثة من ناسا، أدارت أطول رحلة فضائية منفردة لامرأة، وأول امرأة تطير إلى الفضاء السحيق

كشفت وكالة ناسا يوم الاثنين عن أسماء الطاقم في أول مهمة بشرية لها إلى القمر منذ أكثر من 50 عامًا، والتي ستشمل أول امرأة وأول رجل أسود.

سيتم إطلاق رحلة Artemis II التي تستغرق 10 أيام في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. قام بيل نيلسون مدير ناسا بتقديم ثلاثة رواد فضاء أمريكيين متمرسين وكندي واحد، ستكون أول رحلة فضاء بالنسبة لهم، في مركز جونسون للفضاء في هيوستن، تكساس.

كريستينا كوخ (44 عاما)، رائدة الفضاء المبتعثة من ناسا، أدارت أطول رحلة فضائية منفردة لامرأة، وأول امرأة تطير إلى الفضاء السحيق. أمضت كوخ، وهي مهندسة كهربائية، 11 شهرًا متتاليًا في الفضاء.

ستختبر مهمة Artemis II صاروخ نظام الإطلاق الفضائي القوي التابع لناسا بالإضافة إلى أنظمة دعم الحياة على متن مركبة Orion الفضائية. فيكتور غلوفر، طيار في سلاح البحرية يبلغ من العمر 46 عامًا، سيقود أوريون، ليصبح أول رجل أسود يشارك في مهمة إلى القمر. وقال معقبا "إن هذه الرحلة ستكون أكثر من مهمة إلى القمر والعودة منه".

وشدد غلوفر على أن "هذه هي الخطوة التالية التي تنقل البشرية إلى المريخ".

تهدف وكالة الفضاء الأمريكية بالفعل إلى تأسيس وجود بشري دائم على القمر كنقطة انطلاق لمهمة مستقبلية إلى المريخ. أشار نيلسون إلى أنه يتوقع مهمة مأهولة إلى المريخ بحلول عام 2040.

الطاقم المؤلف من قائد المهمة ريد وايزمان، 47 عامًا، والطيار المقاتل السابق جيريمي هانسن، أيضًا 47 عامًا، إضافة إلى كوخ وجلوفر سيكون الأول البشري الذي يعود إلى القمر منذ مهمات أبولو التي انتهت في عام 1972. في السابق، لامس بأقدامهم سطح القمر 12 شخصًا فقط - كلهم رجال من العرق الأبيض.

وقال وايزمان: "نحن نمثل أمتنا"، مضيفًا "إننا بحاجة إلى أن يسير العالم بأسره معنا".