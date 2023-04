القائمة بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط تعلن انتهاء مهمتها والحديث عن عودة دافيد غوفرين إلى منصبه

الفراغ يعود إلى مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب بعد أن غادرت القائمة بأعمال المكتب ألونا فيشر كام الرباط، والحديث عن عودت دافيد غوفرين إلى منصبه (المتهم بالتحرش الجنسي والفساد المالي) يأتي ذلك في سياق تأجيل قمة “النقب 2″، التي كانت من المقرر أن تنعقد في شهر مارس/آذار بمدينة الداخلة بالصحراء، و"ممارسات" الحكومة الإسرائيلية اليمينية، هل هي بوادر أزمة صامتة بين البلدين؟.

