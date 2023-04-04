القائمة بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط تعلن انتهاء مهمتها والحديث عن عودة دافيد غوفرين إلى منصبه

يأتي ذلك في سياق تأجيل قمة “النقب 2″، التي كانت من المقرر أن تنعقد في شهر مارس/آذار بمدينة الداخلة بالصحراء، و"ممارسات" الحكومة الإسرائيلية اليمينية

الفراغ يعود إلى مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب بعد أن غادرت القائمة بأعمال المكتب ألونا فيشر كام الرباط، والحديث عن عودت دافيد غوفرين إلى منصبه (المتهم بالتحرش الجنسي والفساد المالي) يأتي ذلك في سياق تأجيل قمة “النقب 2″، التي كانت من المقرر أن تنعقد في شهر مارس/آذار بمدينة الداخلة بالصحراء، و"ممارسات" الحكومة الإسرائيلية اليمينية، هل هي بوادر أزمة صامتة بين البلدين؟.

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وبحسب مراقبين وعديد من المصادر الإعلامية بين البلدين، فإن ” مرحلة الجمود الديبلوماسي بين المغرب وإسرائيلي غير مستبعدة”، على الرغم من المؤشرات الإيجابية التي يمكن رصدها في العلاقات بين الطرفين، سواء من خلال التقارب العسكري والاستخباراتي والاقتصادي والتجاري وابرام الاتفاقيات في ميادين مختلفة بين البلدين.

ولعل أهم المؤشرات التي تزيد من “تقوية” هذه الفرضية هو تأجيل قمة “النقب 2″، التي كانت من المقرر أن تنعقد في شهر مارس/ آذار المنصرم بمدينة الداخلة في الصحراء بالمغرب، لكن الممارسات الأمنية لإسرائيل حالت دون ذلك، وأخرجت الرباط عن صمتها، لتعلن بصريحة العبارة عن ” رفضها الكامل للانتهاكات التي ترتكب في فلسطين”.

وكانت ألونا فيشير كام، قد أعلنت عن انتهاء مهمتها بالمغرب، بصفتها القائمة بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط، بعد أن قضت قرابة ستة أشهر على رأسه، بعدما حلت بالمغرب في نونبر/تشرين الثاني المنصرم خلفا لدافيد غوفرين الذي أوقف حينها من قبل الخارجية الإسرائيلية وأحيل للتحقيق على خلفية "شبهات التحرش الجنسي وإخفاء هدايا"

وخلال توديعها لموظفي المكتب الدبلوماسي الإسرائلي بالرباط، صرحت السيدة ألونا فيشر كام أن: ‎“حان الوقت لأقول وداعا يا مغرب، إنني أغادر المغرب بمشاعر مختلطة. من ناحية أولى، إنني فخورة بإنجازاتنا والعلاقات المتطورة بين بلدينا في جميع المجالات ومن ناحية ثانية، من المحزن أن أترك هذا البلد الجميل وأناسه الرائعين الذين رحبو بي وفتحوا لي أبواب وطنهم وقلوبهم" مشيرة إلى أن “أثر المغرب سييرافقني إلى الأبد. زرت مدن وقرى وشواطئ وجبال وصحارى وأطعمت مئات القطط وتعرفت في كل المناطق على جمال الطبيعة وسكانها المتميزين. تعرفت أيضا على التراث اليهودي في جميع أنحاء البلاد، وعلى قيم التعايش والتسامح بين الاديان التي لا طالما عرفت بها المملكة المغربية! ”