إسرائيل: عملية طعن قرب قاعدة عسكرية وسط البلاد وإصابة جنديين أحدهما في حالة خطيرة

وقعت، صباح اليوم الثلاثاء، عملية طعن عند مدخل معسكر تسريفين للجيش الإسرائيلي المجاور لمدينة الرملة وسط البلاد. وأفيد أن فلسطينيين اقتربا من حاجز المعسكر وباشرا بالطعن ما تسبب بإصابة جنديين وتم إطلاق النار باتجاه أحد الفلسطينيين في محاولة للسيطرة عليه وتقييده. ونفت الشرطة في وقت لاحق وجود شخص إضافي علا خلاف ما تم الاعتقاد به لحظة وقوع العملية حيث ذهب الاعتقاد إلى وجود شريك لمنفذ العملية وقد فر الثاني من المكان وانطلقت وراءه أعمال بحث وتمشيط في عملية مطاردة للإمساك به.

