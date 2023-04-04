إسرائيل: عملية طعن قرب قاعدة عسكرية وسط البلاد وإصابة جنديين أحدهما في حالة خطيرة

أفيد أن فلسطينيين اقتربا من حاجز المعسكر وباشرا بالطعن ما تسبب بإصابة جنديين وتم إطلاق النار على أحد الفلسطينيين فيما تم القبض على الثاني بعد محاولته الفرار

وقعت، صباح اليوم الثلاثاء، عملية طعن عند مدخل معسكر تسريفين للجيش الإسرائيلي المجاور لمدينة الرملة وسط البلاد. وأفيد أن فلسطينيين اقتربا من حاجز المعسكر وباشرا بالطعن ما تسبب بإصابة جنديين وتم إطلاق النار باتجاه أحد الفلسطينيين في محاولة للسيطرة عليه وتقييده. ونفت الشرطة في وقت لاحق وجود شخص إضافي علا خلاف ما تم الاعتقاد به لحظة وقوع العملية حيث ذهب الاعتقاد إلى وجود شريك لمنفذ العملية وقد فر الثاني من المكان وانطلقت وراءه أعمال بحث وتمشيط في عملية مطاردة للإمساك به.

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في المقابل فقد أكد قائد المنطقة الوسطى آفي بيتون أن "منفذ الهجوم فلسطيني يبلغ من العمر 20 عاما من مدينة الخليل. الجرحى في حالة متوسطة إلى خفيفة. منفذ العملية شخص واحد ولا وجود لشخص آخر في المنطقة".

Maguen David Adom مشهد عملية الطعن بالقرب من ريشون لتسيون ، إسرائيل ، 4 أبريل / نيسان 2023

وقال موشيه غالبستين، أحد المسعفين الذين وصلوا أولاً إلى مكان الحادث: "أحد الجرحى كان ملقى على الرصيف والآخر كان جالسًا بجانبه. كانا واعيين ويعانيان من طعنات". وأورد المتحدث باسم نجمة داود الحمراء أن "مسعفو نجمة داود الحمراء يقدمون العلاج الطبي ويحيلون إلى مستشفى شامير (أساف هاروفيه) مصابين يبلغان من العمر حوالي 20 عامًا أحدهما في حالة خطيرة والآخر خفيفة".

رحب المتحدث الإعلامي باسم حماس عبد اللطيف قانوع بعملية الطعن التي تمت قرب معسكر تسريفين: "نرحب بعملية الطعن البطولية في إطار الرد المستمر على جرائم إسرائيل والعدوان في الأقصى والاجتياح المرتقب غدًا ومحاولة قتل الضحايا هناك. عملية الطعن تثبت فشل الجهاز الأمني - المقاومة قادرة على إلحاق الأذى بإسرائيل في أي مكان من أجل حماية شعبنا والمقدسات".

وقع هجوم إطلاق نار مساء يوم الاثنين في كيبوتس معاليه جلبوع شمال إسرائيل. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بالرغم من العثور على ثقوب طلقات نارية في المنازل.

وفي وقت سابق اليوم ، أصيب ثلاثة جنود إسرائيليين في هجوم دهس قرب قرية بيت أمر في الضفة الغربية. ودلت هوية الفاعل على أنه ضابط في قوات الأمن الفلسطينية.