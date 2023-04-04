إصابة 16 شخصًا بجروح في تفجير حافلة في سوريا قرب الحدود الأردنية

كانت درعا مهد انتفاضة سوريا عام 2011 ضد الرئيس بشار الأسد، لكنها عادت تحت سيطرة دمشق في 2018 بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بدعم من روسيا

أفادت وسائل إعلام رسمية سورية أن هجوما على حافلة في جنوب سوريا قرب الحدود مع الأردن أدى إلى إصابة 16 شخصا على الأقل يوم الاثنين.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن 16 موظفا في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة أصيبوا بعد أن زرع مجهولون عبوة ناسفة بالقرب من الحافلة التي كانوا يستقلونها على أوتوستراد صيدا" في محافظة درعا السورية.

كانت درعا مهد انتفاضة سوريا عام 2011 ضد الرئيس بشار الأسد، لكنها عادت تحت سيطرة دمشق في 2018 بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بدعم من روسيا. ومع ذلك، فقد دمرها العنف لسنوات.

تنظيم الدولة الإسلامية، الذي قُتل زعيمه الثالث في درعا في أكتوبر / تشرين الأول 2022، يعلن أحيانًا مسؤوليته عن هجمات في المنطقة. جاء هجوم يوم الاثنين بعد يوم واحد من انفجار نادر لسيارة مفخخة في العاصمة دمشق، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى ولم يعلن أي طرف مسؤوليته.