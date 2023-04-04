هل تنجح قمة جامعة الدول العربية التي ستعقد بالسعودية في المصالحة بين المغرب والجزائر؟

هناك مساع حثيثة تقودها السعودية ومصر للمصالحة بين المغرب والجزائر خلال قمة جامعة الدول العربية المزمع انعقادها في الرياض في شهر مايو/أيار الوشيك

تشير بعض التقارير إلى أن هناك مساع حثيثة تقودها السعودية ومصر للمصالحة بين المغرب والجزائر خلال قمة جامعة الدول العربية المزمع انعقادها في الرياض في شهر مايو/أيار الوشيك، وكل المؤشرات تؤكد أن المفاوضات جارية من أجل أنهاء الأزمة بين البلدين الجارين، والجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة القضايا العالقة وايجاد حلول تناسب الطرفين، بعيدا عن التعنت والعداء.

ويأمل المراقبون أن تنجح الوساطة تدريجيا عودة الدفء إلى الجارين الشقيقين، غير أن هذه الوساطة ستصطدم بما قاله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حواره مع قناة "الجزيرة"، إن "العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة، وموقفنا جاء رد فعل"وتابع "نعتبر موقف إسبانيا بخصوص الصحراء الغربية موقفا فرديا من حكومة سانشيز، إسبانيا انحازت في ملف الصحراء الغربية بتصرفات سرية لا تعفيها من مسؤولياتها".

وكان العاهل المغربي محمد السادس، قد دعا في أكثر من مناسبة الرئيس الجزائري إلى زيارة المغرب "من أجل الحوار بما أنه لم يتسن إجراء هذا الحوار في الجزائر" وسبق لمحمد السادس، في أكثر من مناسبة، أن دعا عبد المجيد تبون إلى الحوار من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين.

وكان مجلس الأمن الأعلى الجزائري قد أعلن، في بيان، شهر سبتمبر/ابيلول من عام 2021 أنه قرر إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي ابتداء من اليوم” واشار البيان إلى أن القرار يأتي في ظل “استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي”، وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب متهمةً الرباط بالقيام بأعمال غير ودية وعدائية ضدها.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قد أعلن في بدية شهر مارس/آذار المنصرم، أن مؤتمر القمة العربية سيعقد في مايو/ أيار المقبل، بالمملكة العربية السعودية، وأضاف أنه "من المرجح أن يكون الموضوع الرئيسي للقمة اقتصاديا ويتناول كيفية مساعدة الأقاليم العربية المحتاجة".

من جانبه، شدد رئيس الوزراء اللبناني، خلال المؤتمر ذاته، على "أهمية أن تعتمد القمة العربية أفكارا ومبادرات اقتصادية تسهم في تحقيق أهداف التنمية في الدول العربية".من ناحية أخرى، قال أبو الغيط، إن "مفاعيل القمة السعودية الإيرانية الأولية هي إرساء نوع من الاستقرار السياسي والأمني بين البلدين، ولكن مفاعيلها على سائر الملفات المطروحة في المنطقة غير واضحة بعد".

وكانت السعودية وإيران قد ألعنتا مؤخرا الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.