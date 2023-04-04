بعد سلسة هجمات منسوبة لإسرائيل، سوريا تهدد:"إسرائيل تدفع لتصعيد شامل"

خلال الايام الأخيرة افيد عن سلسلة من الهجمات المنسوبة لاسرائيل في سوريا آخرها كانت صباح اليوم

ردت وزارة الخارجية السورية بعد ظهر اليوم على سلسلة الضربات الجوية المنسوبة الى إسرائيل في البلاد، وذكرت في بيان رسمي إنه خلال الأيام الأخيرة نفذ سلاح الجو الإسرائيلي:" :"خلال الأيام الأخيرة قوات الإحتلال الإسرائيلي نفذت هجمات شملت مناطقا في دمشق ومحيطها وحمص وضواحيها، والذي أدى الى مقتل مواطنين جرح آخرين وأضرارا بالممتلكات. الحكومة الإسرائيلية تتصرف مثل رعاتها في واشنطن وفي العواصم الغربية الاخرى في تصدير الأزمات والهرب من المشاكل الداخلية الى أعمال عدوانية تخالف القانون الدولي بشكل صارخ. سوريا تحذر إسرائيل ورعاتها مرة أخرى لمخاطر هذه السياسة العدوانية التي تدفع المنطقة الى تصعيد شامل ".

يشار الى أن وكالة الأنباء الرسمية "سانا" افادت صباح اليوم أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ مجددا هجوما في منطقة دمشق. وإن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين، وهو الهجوم الرابع المنسوب الى إسرائيل خلال الأيام الأخيرة. كما أطلقت صواريخ أرض-جو اطلقت تجاه الطائرات، التي أطلقت أسلحة دقيقة وصواريخ تجاه أهداف ايرانية جنوب العاصمة. ووفقا للاعلام الرسمي ، وقع الهجوم قبل منتصف الليل ، حيث اطلقت طائرات صواريخ دقيقة تجاه عدة أهداف ايرانية جنوب دمشق. ووصلت تقارير عن مقتل شخصين نتيجة للهجوم والذي تسبب بأضرارللمباني.

من جانبه ،أعلن المركز السوري لحقوق الانسان في سوريا، ان الهجوم نفذ تجاه عدة مناطق بها مجموعات مسلحة وايضا ضد مركز دفاعي جوي تابع للجيش السوري.