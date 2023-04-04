تم اعتقال الفلسطيني من غزة "متلبسا" خلال شراءه عملات مشفرة في مدينة رمات جان وسط إسرائيل

اعتقل عناصر وحدة السايبر من منظمة فاهف-433 في الشرطة الاسرائيلية اليوم فلسطينيا من قطاع غزة دخل إلى الأراضي الإسرائيلية للاشتباه بارتكابه مخالفات تمويل عمليات عدائية وتبييض أموال.

المواطن مشتبه بتحويل ملايين الدولارات حصل عليها في غزة الى عملات مشفرة في البورصات في جميع أنحاء البلاد، وبحسب الشبهات ، اصحاب هذه العملات في إسرائيل تعاونوا مع المشتبه بتنفيذ مخالفات تبييض أموال.

وبحسب البيان الصادر، تم الوصول الى المشتبه واعتقاله متلبسا حين حاول تحويل مبالغ كبيرة من العملات المشفرة في مدينة رمات جان وسط إسرائيل وتم اقتياده الى التحقيقات في مكاتب الوحدة.

وأجريت التحقيقات بالتعاون مع وحدة محاربة المخالفات الاقتصادية بالشرطة، وحدة الخدمات المالية في سلطة سوق المال، وحدة الماس ومعابر الحدود في سلطة الضرائب وبمرافقة وحدة السايبر في النيابة العامة.