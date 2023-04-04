English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • ضالشرطة الاسرائيلية تعتقل فلسطينيا من غزة للاشتباه بتبييض أموال بملايين الدولارات

ضالشرطة الاسرائيلية تعتقل فلسطينيا من غزة للاشتباه بتبييض أموال بملايين الدولارات

i24news

دقيقة 1
عملات مشفرة
GEORGE FREY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPعملات مشفرة

تم اعتقال الفلسطيني من غزة "متلبسا" خلال شراءه عملات مشفرة في مدينة رمات جان وسط إسرائيل

اعتقل عناصر وحدة السايبر من منظمة فاهف-433 في الشرطة الاسرائيلية اليوم فلسطينيا من قطاع غزة دخل إلى الأراضي الإسرائيلية للاشتباه بارتكابه مخالفات تمويل عمليات عدائية وتبييض أموال. 

Video poster

المواطن مشتبه بتحويل ملايين الدولارات حصل عليها في غزة الى عملات مشفرة في البورصات في جميع أنحاء البلاد، وبحسب الشبهات ، اصحاب هذه العملات في إسرائيل تعاونوا مع المشتبه بتنفيذ مخالفات تبييض أموال.  

وبحسب البيان الصادر، تم الوصول الى المشتبه واعتقاله متلبسا حين حاول تحويل مبالغ كبيرة من العملات المشفرة في مدينة رمات جان وسط إسرائيل وتم اقتياده الى التحقيقات في مكاتب الوحدة.  

وأجريت التحقيقات بالتعاون مع وحدة محاربة المخالفات الاقتصادية بالشرطة، وحدة الخدمات المالية في سلطة سوق المال، وحدة الماس ومعابر الحدود في سلطة الضرائب وبمرافقة وحدة السايبر في النيابة العامة.  

تلقت هذه المقالة 0 تعليق